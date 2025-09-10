桃園男未繫安全帶拒攔查　蛇行、闖紅燈落跑！下車推倒警被壓制

▲柳姓男子去年9月駕駛小貨車違規，不但拒警攔查還瘋狂逃逸，最後仍遭警力圍捕。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市柳姓男子去年9月駕駛小貨車行經蘆竹區時，違規未繫戴安全帶遭攔查，他卻駕車高速逃逸，沿途蛇行、闖紅燈與逆向等危險駕駛，但仍被警方攔獲，但柳拒捕，下車推倒員警快步逃逸，最後仍被員警壓制；桃園地檢署複訊時，柳男坦承犯行，檢方偵結依妨害公眾往來安全、妨害公務等罪嫌提起公訴。

檢警調查，45歲的柳姓男子曾有毒品、公共危險等前科，去年9月12日下午5時35分許，駕駛自用小貨車行經蘆竹區南山路3段與長興路口處，因違規未繫安全帶，被蘆竹警分局巡邏員警鳴警笛示意停車受檢，柳男為逃避警察攔檢卻拒警攔查，駕車加速逃逸，沿途以蛇行、闖紅燈、逆向行駛、任意變換車道，甚至行駛於人行道等危險方式逃逸。

員警通報線上警力圍捕，下午5時42分許，警方在蘆竹區光明路、錦明街口處攔獲，柳男為避免遭警方逮捕卻奪門而逃，推倒員警及警用機車快步逃逸，致使員警右側手部、右側小腿開放性傷口等傷害，支援警力隨即在蘆竹區光明路2段壓制柳男到案。

桃檢複訊時，柳男坦承犯行不諱，警方提供現場監視畫面光碟、密錄器截圖等佐證，足認柳男犯行明確，檢方偵結依妨害公眾往來安全、妨害公務等罪嫌提起公訴。