遇救護車出勤「大家都避讓僅他加速通過」　駕駛挨罰喊冤

記者黃翊婷／台北報導

小貨車駕駛阿哲（化名）因未避讓正要出勤的救護車，被民眾錄影檢舉，挨罰3600元罰鍰，還要吊銷駕駛執照1年，他提出行政訴訟並表示，當時是交通尖峰時間，若突然停止可能會影響救護車的出勤動線，這才依據駕駛經驗加速通過，並非故意不避讓。不過，台北高等行政法院法官並未採信阿哲的說詞，日前裁定駁回他的告訴。

▲阿哲被檢舉沒有避讓救護車。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，阿哲某日開車行經台北市區一處路口時，因有「聞救護車之警號，不立即避讓」的違規行為，被民眾錄影檢舉，事後收到一張3600元罰鍰的罰單，同時還要吊銷駕駛執照，1年內不得考領。

阿哲不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時是交通尖峰時刻，他有嘗試如何在不影響交通的情況下避讓警消車輛，中途才發現救護車在他的右側，如果停下可能會影響救護車的出勤動線，他這才依據駕駛經驗加速通過，並非故意不禮讓；此外，他願意繳納罰單，只是因為工作需要用到車輛，不希望吊銷駕照。

不過，台北高等行政法院法官檢視相關檢舉影像之後，發現救護車有開啟警示燈光，也有明顯的蜂鳴器響聲，當時阿哲與救護車之間也沒有任何足以阻擋視線的情況存在，旁邊數名機車騎士也都陸續減速避讓，他卻在通過路口時沒有做出任何避讓行為，違規事實明確。

法官表示，阿哲的違規行為難認情節輕微，原處分雖然會對他的工作造成影響，但也僅限於汽車駕駛的部分，1年之後他仍可重新考照、重新開車，原處分並無過於嚴苛，也沒有違反比例原則，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。