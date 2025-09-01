高雄婦遭機車「背後撞」2人慘摔　網酸「一個敢走一個敢撞」

記者賴文萱／高雄報導

農曆7月鬼遮眼？高雄日前發生一起離譜車禍，一名婦人當時行走在自立二路上，一名騎士疑似未注意，直接從正後方將婦人撞飛，導致全身擦挫傷送醫。網友看見行車紀錄器畫面直言，「農曆七月的無眼鬼出來了嗎？」、「這次是真的盲人騎車對吧？」、「蓄意殺人還能說什麼」。

▲騎士從背後撞婦人，離譜畫面曝。（圖／翻攝自YouTube「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

▲▼騎士「背後撞」婦人，網怒：蓄意殺人。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在8月27日下午3時許，根據曝光的影像可見，當時50歲林姓婦人就走在自立二路慢車道上，63歲機車騎士胡男卻未注意到婦人，直接從後方直直撞飛婦人，兩人都慘摔在地。

網友見畫面驚呼「好可怕，直撞脊椎然後後腦著地」、「農曆七月的無眼鬼出來了嗎？」、「蓄意殺人還能說什麼」，但也有網友認為「行人不靠路邊走，反而靠車道邊走」、「一個敢走，一個敢撞」。

▲騎士與婦人雙雙慘摔。（圖／翻攝自YouTube「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

警方調查，63歲騎士胡男當時沿著自立二路直行向南時，未注意前方50歲林姓婦人準備向左穿越馬路，不慎發生碰撞，造成林婦肢體多處挫傷，送往鄰近醫院包紮，所幸無大礙。

警方初步研判，騎士未注意車前狀況以及婦人疑違規穿越馬路所致，後續本分局將依交通處理人員所製初判表據以舉發相關違規。