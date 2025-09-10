地震、颱風摧殘郡大林道中斷　力拼明年6月修復搶通

▲郡大林道第一期修復工程-上邊坡噴漿作業。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉郡大林道4.7公里處受113年0403地震與凱米颱風豪雨影響，發生嚴重路基流失導致交通全面中斷；農業部林業及自然保育署南投分署指出，經積極爭取經費、規劃分年分期推動復建，預計於115年6月前完工通車。

郡大林道為森林經營與資源管理的重要路線，也是攀登百岳郡大山的必經要道，因天災中斷後，以4.7公里處毀損最嚴重，也對林務執行與山域活動造成重大影響；林業保育署南投分署表示，第一期邊坡穩定工程已於今年8月如期完成，第二期路基修復工程正接續推動中。

▲郡大林道第一期工程完工現況（人行巡護替代便道）。

南投分署提醒，目前郡大林道其他路段同樣深受天候與地質影響時常伴隨無預警崩塌或落石情況，仍維持全面封閉，民眾與登山者可選擇其他入山路線或調整其他親山行程。

南投分署說明，後續將秉持「如期推動、品質優先、施工安全」的原則，盡最大努力讓郡大林道早日恢復通行，兼顧森林經營、資源保育與登山需求，相關復建進度將持續公告該分署網站，或透過新聞媒體即時更新。

▲郡大林道第一期工程完工現況(上下邊坡遠照)。