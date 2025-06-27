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新光三越改選東興三兄弟重返董事會　台中店估11月全面復業

▲新光三越信義外觀。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越信義新天地外觀。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導 

新光三越今（6／27）完成董事會改選，在最大股東泛新光家族「新昕資本」主導下，吳東興家族三兄弟吳昕達、吳昕陽與吳昕昌全數進入董事會。另外甫經歷氣爆重創的台中新光三越，近期也在地檢署正式解封後，加速展開修復工程，傳目標於11月前整棟復業。

新光三越今年5月由日資大股東三越伊勢丹，提前釋股21.5％並由新光三越董事長吳東昇所主導的新昕資本接手，成為最大股東，今年新光三越董事會改選，泛新光家族此次掌握過半董事席次，今吳東興三名吳昕達、吳昕陽與吳昕昌全數進入董事會，時隔六年回歸昔日三席格局。

另也有多位「昕字輩」第三代進入董事會，包括吳東進之女吳昕盈、吳東賢之女吳昕嬡，形成由第二代與第三代共同參與經營的局面。日籍董事則保留三席，整體架構顯示出未來新光三越在經營與治理方面，將由泛新光家族全面主導。

對此新光三越僅回應，已依法完成新任董事及監察人之選舉，董事會進行董事長與副董事長之選舉將另擇期召開。

▲▼ 新光三越,台中,鷹架,焦點 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中新光三越傳拼11月復業 。（圖／記者陳筱惠攝）

而今年2／13台中新光三越11樓與12樓因施工意外引發氣爆，導致整棟營運全面停擺。經歷多次勘驗與關鍵證據採集後，檢方於6／25宣布准許解除封鎖，並正式將現場交還給業者進場修復。  

台中新光三越作為七期商圈的重要地標，自氣爆事故停業後，營收大幅下滑，連帶影響周邊商圈整體人潮與消費動能。統計自2月中至6月中，新光三越台中店營收僅8.83億元，年減達88.4%，整體七期商圈也較去年同期縮減約60億元。

新光三越表示，目前修復工程已邁入第三階段，將依「整體整建修復至可供使用」計畫進行整棟施工，強調以安全為第一優先，並依規配合各項法規辦理後續復業事宜。據傳其內部計劃書上所預估內外修復完成為11月底。

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