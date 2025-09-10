午後各地防零星雷陣雨　下周可能有熱帶系統發展

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

未來一周高溫炎熱，雙北及南高屏地區要留意36度以上高溫，今天各地都有零星午後雷陣雨機率，尤其中南部可能有局部劇烈降雨出現。目前沒有熱帶系統影響台灣，但下周南邊海域仍可能有熱帶系統發生，可再觀察。

中央氣象署預報員官欣平表示，目前台灣附近洋面空曠、雲量稀少，北邊有鋒面系統，南邊有熱帶雲簇發展，對台灣無影響。今天白天西半部高溫33至36度，東半部32至34度，澎湖、金門、馬祖也有32度以上，雙北及南高屏內陸有36度以上機率，尤其在台北內湖及新店區、南高屏的西港及內埔要特別留意。

官欣平指出，今天午後雷陣雨發展較晚，且有零星劇烈雨勢，各地都有降雨機率，中南部可能有單點劇烈降雨出現，夜間就會趨緩。

他表示，目前台灣附近天氣單純，北方海面斷斷續續有秋冬鋒面系統通過，對台灣影響小，但馬祖及金門晚間偶有降雨。台灣本島風力較弱，午後雷雨發展可能散佈各地。周四至周六西半部及各山區隨機有零星雨發展，且周六台東偶有零星陣雨。下周日、周一環境轉東南風，台東及恆春半島也偶有零星降雨，未來一周整體仍以午後雷雨為主。

官欣平指出，這周沒有熱帶系統影響台灣，但下周一至周六南邊海域仍可能有熱帶系統發生。另外，他也提醒，未來一周大台北及南部近山區容易有極端高溫，各地紫外線指數猛烈，民眾外出要留意防曬。

