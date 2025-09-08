午後變天「2地防劇烈雨勢」　中部以北一路下到晚間

▲塔巴颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天受南方雲系影響，午後各地都有局部雷陣雨，大台北地區及各地山區有短延時強降雨，伴隨劇烈天氣發生，晚間中部以北也有零星陣雨。目前台灣東方海域附近有低氣壓，逆時針環流加上南風影響，花東及恆春整天都有不定時降雨。

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天台灣受南方雲系影響，天氣較不穩定，午後留意雷陣雨。今天台灣上空有雲層覆蓋，廣東附近則為塔巴颱風，對台灣無直接影響，但沿海要留意風浪。

朱美霖指出，今天台灣附近偏南風，除了廣東附近有塔巴颱風，東方海域附近還有低氣壓，逆時針環流加上南風影響，清晨花蓮有明顯強降雨，秀林鄉時雨量達150毫米，三小時累積雨量也有180毫米，為短延時豪雨，今天整天花東及南部沿海都有零星短暫降雨；至於北方鋒面系統對台灣則沒有影響。

她表示，今天晚間台灣東方的低氣壓逐漸北上，今、明天花東及恆春都有斷斷續續降雨，明天東邊太平洋高壓勢力西伸，天氣轉為穩定，以午後雷陣雨為主。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

朱美霖表示，今天南方雲系影響，花東及恆春半島偶有陣雨，各地午後也有局部雷陣雨，大台北地區及各地山區有短延時強降雨伴隨劇烈天氣發生，晚間中部以北也有零星陣雨。明天午後各地仍有雷陣雨，僅山區有大雷雨機率，東南部及恆春整天都有零星陣雨。周三至周六則都是午後雷陣雨天氣型態。

溫度方面，她指出，今天雲量增多，但偏南風，西半部仍悶熱，各地都在32至35度，西半部33至35度以上，雙北、彰化、雲林及南高屏則有36度以上機率。

另外，她表示，今天西半部及恆春半島浪高達2米以上，南部、恆春及澎湖沿海也有長浪發生；周四前適逢年度大潮，西半部彰化到嘉義，及東半部花蓮沿海低窪區要留意積淹水。

