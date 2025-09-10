　
    • 　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone萬年缺點終於沒了！　17 Pro有專屬黑科技

▲▼17

▲iPhone 17升級幅度大。（圖／蘋果官網）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果今（10日）凌晨舉行2025秋季發表會，全新iPhone 17系列正式登場，包括iPhone 17、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max三款機型。此外，傳聞中的超薄手機並未歸類於iPhone 17家族，而是以獨立命名「iPhone Air」推出，吸引市場高度關注。蘋果也推出全新MagSafe科技織紋保護殼（TechWovenCase），目前只有iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro  Max機型適用。

iPhone 17此次進化幅度明顯，搭載6.3吋螢幕，邊框更窄，終於告別「萬年60Hz」，首度支援120HzProMotion更新率，螢幕最低可降至1Hz，並支援永遠顯示技術。螢幕材質升級為第二代超瓷晶玻璃，表面覆蓋全新塗層，防刮性能提升3倍，抗反光表現更佳，峰值亮度則躍升至歷代最高3000nits。

相機部分延續雙鏡頭配置，不僅主鏡頭，連廣角鏡頭也同步升級為4800萬畫素融合相機。自拍鏡頭亦大幅升級，導入全新1800萬畫素CenterStage前鏡頭，首次採用方形感光元件，可實現直拍橫構圖，支援人物居中追蹤、雙向同拍與超穩定錄影等新功能。

內部核心改採A19晶片，效能表現更強；儲存選項則取消128GB版本，起跳為256GB，另有512GB版本，售價自29,900元起，將於9月19日正式開賣。配色方面推出薰衣草紫、鼠尾草綠、霧藍、白與黑色五種選擇。

▲iPhone 17 Pro系列專屬MagSafe科技織紋保護殼。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 17 Pro系列專屬MagSafe科技織紋保護殼。（圖／蘋果官網）

配件方面，蘋果同步推出全新MagSafe科技織紋保護殼，為2年前評價不佳的FineWoven後繼產品。新款保護殼兼具環保性與時尚感，質感定位介於矽膠殼與已停產的皮革殼之間，僅適用於iPhone17 Pro與iPhone17 Pro Max機型。

科技織紋保護殼採用100%回收聚酯纖維，以專利技術編織出細緻紋理，呈現立體色彩層次。邊框部分加入TPU塗層，提升手持穩定性，搭配鋁製按鍵，操作手感與手機一致。顏色提供藍色、紫色、赭褐色、綠色與黑色共五款，建議售價為NTD1,890元。

該款保護殼內建磁鐵，完整支援MagSafe磁吸配件生態系，保有無線充電與磁吸便利性。不過其實際耐用度與抗磨損表現，仍有待後續市場實測與使用者回饋進一步驗證。

09/08 全台詐欺最新數據

iPhone 17台灣開賣日曝！29900元起　全系列規格顏
美股三大指數均創新高！　台積電ADR漲1.49％
興達電廠10分鐘內就爆炸！　台電董證實天然氣外洩「廠區全黑」
iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「

