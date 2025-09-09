　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

約克國際中心攜手關山警送愛心米　結合交通安全宣導守護弱勢

▲約克國際中心攜手關山警送愛心米。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲約克國際中心攜手關山警送愛心米。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

位於台北市內湖科學園區的「約克國際中心」多年來積極投入公益行動，每年號召園區內三十多家企業、協力廠商及員工家屬響應「送愛心米到偏鄉」活動。今年七月中旬，中心準備70包3公斤真空包裝愛心米，運送至台東縣警察局關山分局，再由勤區員警逐一送至轄內弱勢家庭，讓居民在困境中感受到社會溫暖。

關山警分局指出，感謝約克國際中心多年善舉，不僅為偏鄉居民提供實質協助，更透過警察的服務網絡，把愛心準確送達最需要的地方。由於勤區員警長期貼近社區，能即時掌握獨居長者、單親家庭或因病致困等弱勢族群狀況，因此確保資源發揮最大效益。

此次送米行動也結合九月份「交通安全月」宣導。員警在入戶關懷過程中同步提醒民眾遵守交通規則，並以「車輛慢看停、行人安全行」為核心口號，向長者及家長加強宣導正確過馬路及車輛停讓行人的重要性，營造「人本交通」的安全環境。

受贈家庭多為獨居老人與弱勢居民，不少人在接過愛心米時紅了眼眶，表示「除了米，還有警察來關心安全，感覺很窩心」。這份關懷不僅是物質援助，更傳遞社會陪伴與守護。

約克國際中心強調，雖然每次捐贈數量有限，但希望透過拋磚引玉，帶動更多企業投入公益。此次與警方合作，讓「吃得安心」與「走得安全」同時進入社區，展現企業與公部門攜手共創社會價值的力量。

關山警分局表示，這場活動不僅展現企業回饋社會的責任，也體現警方守護生活安全的使命。透過跨界合作，愛心與交通安全宣導相互結合，成為推動社會穩定與和諧的重要助力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲痛認屍
獨／殺人淡定畫面曝！逆子身中5刀　失血過多亡
台中囝仔有福了！盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶
40歲女健檢腫瘤指數只多1　堅持詳查發現癌王
許瑋甯「懷孕胖12kg」月子做2個月　邱澤當爸變了
台灣TOYOTA「神車休旅、Altis」 10月改款！全新造
過去這一年很痛苦　邱議瑩：柯建銘聽不下大家的意見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

院前救護零死角！　台南消防四大複訓127人精進孕婦、小兒急救技能

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

約克國際中心攜手關山警送愛心米　結合交通安全宣導守護弱勢

竹市攜手7家診所與心理諮商所　推動外語心理諮商服務

台東火車站太陽能停車棚動土　改善停車環境兼顧綠能永續

台南消防＋醫療完美合作！　勇奪消防署績優救護人員殊榮

人行道違停太NG　台東警方加強取締守護行人安全

竹市府攜手空軍新竹基地推職業參訪　鼓勵青年役起發光

花蓮表揚312名優良教師　傅崐萁：修訂財劃法提升教師資源

台東加強登革熱防治培訓　全民攜手守護健康環境

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

【回家了】柯文哲整整一年再看見陽光：反省改進自己

【私人物品曝光】柯文哲今退房交保！　驚見志工幫搬走「兩大袋書」

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯文哲：賴清德好好想一想

【離譜肇逃】轎車凌晨衝民宅！機車被撞爛他卻落跑

院前救護零死角！　台南消防四大複訓127人精進孕婦、小兒急救技能

棉被、枕頭要丟垃圾車　台東環保局曝正確做法

約克國際中心攜手關山警送愛心米　結合交通安全宣導守護弱勢

竹市攜手7家診所與心理諮商所　推動外語心理諮商服務

台東火車站太陽能停車棚動土　改善停車環境兼顧綠能永續

台南消防＋醫療完美合作！　勇奪消防署績優救護人員殊榮

人行道違停太NG　台東警方加強取締守護行人安全

竹市府攜手空軍新竹基地推職業參訪　鼓勵青年役起發光

花蓮表揚312名優良教師　傅崐萁：修訂財劃法提升教師資源

台東加強登革熱防治培訓　全民攜手守護健康環境

LEXUS突襲發表「第三度小改款IS」！更帥、更跑格　內裝升級一次到位

養到「狗狗貓」一叫就來　窩媽咪懷裡變成「一顆蛋」

不只身體大腦也要「運動」！11個生活小技巧讓思緒更敏銳

【廣編】熟齡寵物照護成焦點　法國皇家倡導「精準營養、行為觀察、定期健檢」守護健康

繼光香香雞「咖哩炸雞買1送1」　全門市、外送平台皆享優惠

快訊／台積電外包商陳屍麥當勞一夜　3至親悲赴殯儀館認屍相驗

「老闆累了！」基隆百年老店熄燈倒數　網不捨：最好吃的咖哩餅

姓名對中「金子半之助」任一字88折　同音也可打9折

以為台灣會一直量產氣質女　他嘆「台女放棄清純路線」全砲翻

《暗殺教室》新劇場版明年上映！編劇：當年沒做到的事全補完

【囚車抵達】柯文哲現身了！　「淡定」緩步下車走入北院

地方熱門新聞

台中驚傳街頭兇殺　男子遭亂刀砍死

員林驚現酥油燈大道　地主點千盞燈護民

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

羅智強嘉義政見座談 　呼籲「票投羅智強」

長榮大學宿舍吊扇「傷人」女學生起床遭扇葉擊傷手部

美和科大鄭怡娟　護理師國考榜眼

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

堤維西捐贈450萬高階救護車強化消防急救量能守護市民

雲林災戶生活陷困境　民進黨雲林縣黨部聯手各界送暖

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

丹娜絲風災重創雲林　立委丁學忠要求中央全力協助復建

竹市香山游泳池改善工程開工

更多熱門

相關新聞

台東火車站太陽能停車棚動土　改善停車環境+綠能永續

台東火車站太陽能停車棚動土　改善停車環境+綠能永續

為提供通勤族與旅客更友善的停車環境，台東縣政府交通及觀光發展處8日與環台光電舉行「台東火車站永續節能停車棚」動土典禮。縣府表示，新建工程不僅可讓民眾停車時免受日曬雨淋，更導入美學設計與太陽能發電，兼具便利、舒適與綠能永續，預計115年4月完工啟用。

人行道違停太NG　台東警方加強取締

人行道違停太NG　台東警方加強取締

台東加強登革熱防治培訓　守護健康環境

台東加強登革熱防治培訓　守護健康環境

惡警竟圖詐騙被害人　判2年3月定讞

惡警竟圖詐騙被害人　判2年3月定讞

丈夫成植物人、婆婆90歲　警+志工助她渡難關

丈夫成植物人、婆婆90歲　警+志工助她渡難關

關鍵字：

愛心米警察台東

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄麥當勞驚見屍體　48歲男鎖廁所內死亡

三立台八女神宣布結婚　「婚訊藏1年」原因曝光

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

好多人中了！　醫追出身體發炎「共同生活習慣」

獨／台中惡霸毆母遭多人痛打　7天後被亂刀砍死　

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」對話流出　她4重點澄清

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

北檢要抗告了　重話駁斥柯文哲

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲交保　教授「民進黨很開心」下句話全場大笑

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

即／高雄麥當勞廁所驚見男屍　竟是台積電外包商

即／要抗告柯文哲　台北地檢署全文曝光

更多

最夯影音

更多

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

【水之呼吸？】洗車到一半...水管裂開瞬間失控XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面