約克國際中心攜手關山警送愛心米　結合交通安全宣導守護弱勢

▲約克國際中心攜手關山警送愛心米。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

位於台北市內湖科學園區的「約克國際中心」多年來積極投入公益行動，每年號召園區內三十多家企業、協力廠商及員工家屬響應「送愛心米到偏鄉」活動。今年七月中旬，中心準備70包3公斤真空包裝愛心米，運送至台東縣警察局關山分局，再由勤區員警逐一送至轄內弱勢家庭，讓居民在困境中感受到社會溫暖。

關山警分局指出，感謝約克國際中心多年善舉，不僅為偏鄉居民提供實質協助，更透過警察的服務網絡，把愛心準確送達最需要的地方。由於勤區員警長期貼近社區，能即時掌握獨居長者、單親家庭或因病致困等弱勢族群狀況，因此確保資源發揮最大效益。

此次送米行動也結合九月份「交通安全月」宣導。員警在入戶關懷過程中同步提醒民眾遵守交通規則，並以「車輛慢看停、行人安全行」為核心口號，向長者及家長加強宣導正確過馬路及車輛停讓行人的重要性，營造「人本交通」的安全環境。

受贈家庭多為獨居老人與弱勢居民，不少人在接過愛心米時紅了眼眶，表示「除了米，還有警察來關心安全，感覺很窩心」。這份關懷不僅是物質援助，更傳遞社會陪伴與守護。

約克國際中心強調，雖然每次捐贈數量有限，但希望透過拋磚引玉，帶動更多企業投入公益。此次與警方合作，讓「吃得安心」與「走得安全」同時進入社區，展現企業與公部門攜手共創社會價值的力量。

關山警分局表示，這場活動不僅展現企業回饋社會的責任，也體現警方守護生活安全的使命。透過跨界合作，愛心與交通安全宣導相互結合，成為推動社會穩定與和諧的重要助力。