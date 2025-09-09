台東火車站太陽能停車棚動土　改善停車環境兼顧綠能永續

▲台東火車站太陽能停車棚動土。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提供通勤族與旅客更友善的停車環境，台東縣政府交通及觀光發展處8日與環台光電舉行「台東火車站永續節能停車棚」動土典禮。縣府表示，新建工程不僅可讓民眾停車時免受日曬雨淋，更導入美學設計與太陽能發電，兼具便利、舒適與綠能永續，預計115年4月完工啟用。

典禮現場由立委黃建賓、議員王文怡、台東市長陳銘風及交觀處長卜敏正等人共同出席。縣府指出，工程採分區整地與施工方式，減少對現有停車需求的影響。新停車棚啟用後，將提供411格汽車位、10格無障礙車位與888格機車位，全面配置遮陽避雨設施，讓停車體驗全面升級。

新建鋼構車棚將搭載4,000.85 kW太陽能系統，每年可發電約520萬度，相當於1,500戶家庭年用電量，並可減少約2,611公噸二氧化碳排放，等同種植22.9萬棵樹。縣府強調，此舉不僅改善交通設施，更展現落實環境永續的決心。

在設計理念上，交觀處表示，停車棚造型融入台東「山、海、空」意象，以熱氣球、蘭嶼拼板舟、東海岸旗魚及比西里岸羊為主題，讓車棚成為旅程的第一個景點，兼具實用功能與地方文化特色，展現台東獨有的景觀美學。

承攬工程的環台光電集團指出，長期深耕台東，除推動光電事業外，也積極投入地熱能源布局。此次停車棚建設，正是企業結合在地、推動綠能永續的重要實踐，顯示發展並非短期個案，而是持續守護台東環境的長遠承諾。