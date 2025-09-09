台東加強登革熱防治培訓　全民攜手守護健康環境

▲台東加強登革熱防治培訓。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府8日舉辦「登革熱防治不只是噴藥，專業培訓提升實戰力」課程，邀集縣內各鄉鎮市公所與衛生所等單位，共40名基層人員參訓。縣府特別邀請前疾病管制署副研究員夏維泰授課，內容涵蓋登革熱風險評估、病媒蚊生態與防治方法，以及化學防治與安全防護實務，協助基層提升專業知能與執行力，共同營造更健康宜居的生活環境。

縣府強調，登革熱防治需要全民參與，唯有徹底清除居家與社區的病媒蚊孳生源，才能有效降低疫情風險。面對近期氣候多變與環境挑戰，縣府將持續推動各項防治措施，並呼籲民眾積極配合，共同守護健康生活環境，朝向聯合國永續發展目標（SDG11）「永續城鄉」邁進。

台東縣環保局指出，夏維泰具備30餘年病媒蚊防治與昆蟲學研究經驗，曾多次參與國內外防治計畫，並赴泰國熱帶醫學院受訓，專業背景深厚。課程設計包括「登革熱流行傳播與風險評估」、「病媒蚊生態特性與防治方法」、「居家社區防蚊與環保DIY」等專題，透過理論與案例解析，協助學員掌握防治要領。下午並安排防蚊液與捕蚊罐DIY實作，讓學員能將所學應用於日常生活，落實防疫。

環保局進一步表示，學員完成全程課程後，可獲頒「生態防蚊師」證書。這些專業人員具備診斷孳生源的能力，能以生態防治取代過度依賴化學藥劑，降低殺蟲劑使用，不僅保障社區健康，也兼顧環保。縣府期望他們能成為社區推廣的種子講師，持續擴散防治觀念。

環保局呼籲，登革熱防治不僅是政府責任，更仰賴全民共同參與。花盆底盤、廢棄容器、帆布積水處等常見環境死角，皆是病媒蚊孳生的高風險點。民眾應在雨後48小時內完成環境巡視，確實執行「巡、倒、清、刷」四步驟，徹底清除積水與斑蚊蟲卵，降低疾病傳播風險。唯有從居家與社區落實防治，才能打造乾淨、安全、健康的生活環境。