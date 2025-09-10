變態阿北公園襲胸亂摸智障女！丟500元封口　妻子竟上門想討回

▲彰化惡劣男子對智障女襲胸強摸私處還給500元封口費。（示意圖／pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名弱勢女子，去年在某社區公園，遭一名62歲楊姓男子趁其心智缺陷無法抗拒，強行亂摸胸部及私密處，事後還掏出500元要求被害人「不能說出去」，楊妻得知後竟上門想討回500元，整件事才曝光，家屬驚覺事態嚴重報警提告，法院審理後依「乘機猥褻罪」判處楊男6月有期徒刑。

判決書指出，事件發生於去年3月底下午5點至6點間，在某社區公園，楊男明知女孩領有智障手冊，竟利用其心智缺陷、無法理解抗拒，竟徒手撫摸其胸部及私密處長達約2分鐘。更令人氣憤的是，楊姓被告在猥褻行為結束後，當場給她500元現金，要她不得將此事告知任何人，意圖以金錢封口，掩蓋其惡行。

本案之所以曝光，起因於楊姓被告的妻子得知後，竟前往女子住處，想討回丈夫給的500元封口費，此舉立即引起女子家屬的警覺與追問，整起事件才因此曝光。家屬得知真相後又驚又怒，立即帶她去報警提告。

偵審過程中，楊男對犯罪事實均坦承不諱，承認確有在公園對女孩猥褻並給予500元要求保密。女子也清晰指證，楊妻子也證稱丈夫曾向她坦承對女子猥褻並給錢，事證明確。

法官審理後認定，楊姓被告利用A女心智缺陷無法抗拒而乘機猥褻，行為明確觸犯《刑法》第225條第2項的「對於心智缺陷之人乘機猥褻罪」，因此判處有期徒刑6個月。全案還可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

拒絕性騷擾，請撥打110、113。