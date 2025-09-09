快訊／找到了！彰化失智嬤失蹤10天　水溝內發現冰冷遺體

▲線西鄉79歲阿嬤失蹤10天，今在和美鎮一處水溝內尋獲。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化線西鄉一名79歲的陳姓阿嬤，自8月31日獨自離家後失蹤，家屬與警方、各界人士焦急尋找了整整10天。由於阿嬤患有失智症和糖尿病的狀況，更讓大家心急如焚。9日傳來令人心碎的消息，阿嬤被發現在彰化和美鎮彰美路巷道內的一處水溝內，已明顯死亡，讓所有關心阿嬤的人都感到無比遺憾和心痛。

賴清美議員表示，陳姓阿嬤在8月31日晚上8點左右，從線西鄉的住處獨自外出。雖然阿嬤當時戴著愛心手環，身上也沒有手機或可以定位的裝置，只是一個人徒步沿著「和線路」往和美方向走去，家人對於她的身體狀況和人身安全都非常擔憂，深怕她在外發生意外，在網路請廣大的網友發動協尋。

▲線西鄉79歲阿嬤失蹤10天，今在和美鎮一處水溝內尋獲。（圖／議員賴清美提供）

警方在接獲報案後，立刻展開大規模的搜尋行動。隨著時間一天天過去，搜尋的範圍也從線西逐漸擴大，包括和美、彰化市、台中烏日，甚至鹿港等周邊區域，幾乎動員了所有可能的力量，希望能找到阿嬤的下落。就在今日下午1點多，警方接獲線報，在和美鎮彰美路某巷道內，在水溝內疑似發現阿嬤的蹤影。

和美消防分隊據報後立即抵達現場，迅速展開搜索。最終，在水溝下方約20公尺處，發現失蹤的陳姓阿嬤，已經明顯死亡。指揮搶救的和美分隊小隊長周凱迪，帶領7名消防人員，出動3輛消防車、1輛救護車以及1艘船艇，將溺者從水溝中協助拉起，隨後交由員警處理後續事宜，確切死因仍有待檢方進一步相驗釐清。