金頭凱克鸚鵡彰化受驚飛失　飼主懸賞金「加碼到10萬」急尋

▲彰化顏先生飼養的金頭凱特鸚鵡近日失蹤，他急得祭出懸賞金請求民眾協尋。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

一名顏姓民眾9月1日帶著飼養一年多的金頭凱克鸚鵡「小寶」在彰化市用餐時，愛鳥因意外受驚飛走，至今未歸。顏男連日來心急如焚，最初懸賞6.6萬元，9日更宣布加碼至10萬元，只盼能盡快找回這位「家人」。

事件發生在9月1日晚間9時30分左右，顏男在彰化市金馬路二段至三段附近用餐時，因鳥籠不慎掉落導致籠門鬆開，「小寶」受到驚嚇後飛走，從此失去蹤影。顏男表示，「小寶」的腳環為鈦銀色，上有「集鸚社」字樣，特徵相當明顯。

顏男焦急地說，當初以1萬5000元購入「小寶」，飼養一年多來已有深厚感情，「就像自己的孩子一樣」。這幾天他睡不好也吃不下，不斷在周遭區域尋找，也透過網路發文求助，但至今仍無好消息。

顏男6日在網路公開懸賞6萬6000元，但因遲未有進展，9日決定提高賞金至10萬元，希望藉此鼓勵更多人協助尋鳥。他也特別強調，這筆獎金是為了感謝歸還「小寶」的善心人士，絕對不會有任何法律糾紛，請民眾放心。

對許多飼主而言，寵物不只是動物，更是家人，顏先生也呼籲民眾協助留意，尤其是近期身邊是否有親友、鄰居或店家突然開始飼養鸚鵡，或曾在附近發現鳥類蹤跡，若有任何線索，希望能立即與他聯繫。