創紀錄！彰化縣消防局2年獲贈32輛救護車　總值破億元

▲彰化縣消防局獲贈13輛救護車。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局今(9日)在特別的「全國救護日」這天，收到了13輛全新的救護車，總去年也獲贈13輛，總市價高達破億元，打破彰化縣史上單次受贈救護車數量的紀錄！這不只是一筆驚人的數字，更展現了彰化在地民眾、企業的滿滿愛心，大家用實際行動力挺消防弟兄，讓彰化在緊急救護，成為全國公私協力合作的最佳典範！

消防局統計，光是近兩年，彰化縣的民眾和企業就總共捐贈了32輛救護車，總金額累積起來，竟然高達1億1524萬元！這個數字真的非常驚人，也讓彰化在全國的救護資源上，可以說是「超前部署」，領先許多縣市。這次一口氣進駐的13輛救護車，將會依照各地的需求和特性，分配到彰化縣內各個消防分隊，讓他們在第一線執行緊急救護任務時，能有更充足、更先進的裝備。

這次捐贈的13輛救護車，每一輛都代表著一份沉甸甸的愛心。捐贈者涵蓋了個人、企業和慈善團體，名單一字排開，都是彰化在地默默付出的英雄王雅君；白錫和、白錫明、白松易家族；呂宏達；林鈺雯與鐘炯祥夫婦；林淑靜與曾紀豪夫婦；周金樺與周政樺父子；黃金永；曾碧子、鄭淑暖、鄭小玲、曾秀厘等家族成員；黃麗美；還有汎錏營造公司、金源豐公司、雅得電池公司、翠德實業公司等企業。

彰化縣長王惠美也特別感謝所有捐贈者的無私奉獻。她表示，這次受贈的救護車都是根據各消防單位的實際需求「量身訂做」的，其中包含8輛高頂救護車和5輛平頂救護車，總價值將近5千萬元。更棒的是，這些新救護車都配備了目前最先進、最齊全的救護器材，像是最新的自動體外心臟電擊去顫器（AED）、12導程心電圖機，還有自動給氧甦醒器等等，這些高科技設備都能確保消防弟兄在第一時間，提供給傷病患最優質、最專業的緊急救護服務，大大提升搶救生命的成功率。