彰化保麗龍倉庫半夜大火！居民睡夢中驚醒　消防花4小時撲滅

▲彰化福興鄉存放保麗龍及紙餐盒倉庫全面燃燒。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉一間存放保麗龍及紙餐盒的鐵皮倉庫，今(10日)凌晨近4點突然陷入火海，現場火勢猛烈、濃煙沖天，附近居民紛紛從睡夢中驚醒。彰化縣消防局獲報後立即出動大批人車前往搶救，所幸倉庫內無人受困，經過警消人員近4小時的奮戰，終於在上午近8點完全撲滅火勢，詳細起火原因仍有待調查釐清。

這起火警發生在凌晨3時56分，地點位於福興鄉元中村復興路的一處倉庫。報案人焦急表示，一層樓的保麗龍工廠起火。消防車組在趕往現場途中，遠遠就看到大量濃煙竄天，抵達後發現這處挑高鐵皮建築已經全面燃燒，火勢十分猛烈。

彰化縣消防局出動了各式消防車20輛、救護車1輛，更動用了無人機1架和消防機器人1台，總共出動43名消防人員和3名義消人員投入搶救。現場指揮官福興分隊長林忠輝，大隊長張順享輪替上場。經部署水線搶救，防止火勢蔓延。於7時58分完全熄滅，經熱顯像儀實施監測，確認現場已無異常溫度，徹底排除復燃可能。

這起火災燃燒面積約200平方公尺，初步估計建築及財物損失約30萬元。所幸現場無人受傷或受困，詳細火警發生原因尚待調查釐清；消防局提醒民眾，近日天氣炎熱乾燥，應特別注意用火用電安全，工廠倉庫應定期檢查電線線路，避免類似意外再次發生。