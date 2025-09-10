輪到你了！　4生肖好運降臨

▲英仙座流星雨。（圖／資料照／台北市立天文館提供）



時來運轉！塔羅牌老師艾菲爾分享，流星雨迎接，生肖屬「猴、龍、馬、兔」好運降臨，像屬龍者有貴人相助，突破瓶頸，屬兔者「愛情新機，幸福降臨」。

艾菲爾老師在臉書說，9月9日夜空上演一場充滿魔法的星象奇觀，土星合月、海王星合月，以及浪漫的英仙座流星雨極大期，這天務實的土星與夢幻的海王星能量交織，為生活帶來對平衡的啟示，提醒我們在追求理想與夢想的同時，也必須腳踏實地，承擔責任。

艾菲爾老師指出，而英仙座流星雨出現，則像是宇宙送來的禮物，為所有努力的人們，帶來心想事成的希望與好運；這是一個重新審視目標、大膽許願、迎接轉機的絕佳時刻，以下生肖將在這股強大的能量下，迎來屬於自己的好運轉機。

生肖猴：靈感乍現，財運大開

在流星雨的能量影響下，你們的運勢將因靈感乍現，財運大開而獲得巨大提升。你們天生聰敏、思維跳躍，而海王星的夢幻能量將進一步激發你們的創意與直覺。

這段時間你們可能會在一次不經意聊天、一個突發的靈感，甚至是一個夢境中，發現一個全新的賺錢機會或投資方向。這份靈感可能來自於一個創新的商業點子，或是對某個市場趨勢的精準判斷。

土星的務實能量將幫助你們，將這些天馬行空的點子付諸實踐，並做出穩健的財務決策。你們的貴人可能是欣賞你們創意的合作夥伴，願意為你們的計畫提供資金支持。

生肖龍：貴人相助，突破瓶頸

在流星雨的能量影響下，你們將迎來貴人相助，突破瓶頸的絕佳時機。你們向來充滿野心與領導力，但在過去可能因為一些人際關係或資源上的限制，而感到力不從心。

這段時間土星的務實能量，將為你們帶來一位能提供實質幫助的貴人，這位貴人可能是你的上司、業界前輩或一位具有權威性的長輩。

他們將會欣賞你們的努力與潛力，並在關鍵時刻為你們提供支持，例如引薦重要的客戶、為你說情，或是為你提供一個能夠大展拳腳的機會。在他們的幫助下，你們的事業將迎來飛躍，讓過去的努力得到回報。

生肖馬：工作突現，掌握機會

你們熱情有活力，在流星雨的能量影響下，運勢將因工作突現，掌握機會而迎來轉機。土星的能量將為你們帶來穩定與責任，這可能會以一個突如其來的重要工作機會形式出現。

你們可能會被賦予一個具有挑戰性但回報豐厚的專案，或是收到一份心儀公司的面試邀約。這段時間你們的直覺也會變得格外敏銳，能夠在眾多機會中，準確地辨識出對自己最有價值的那個。

只要你們能保持專注，不讓熱情沖昏頭，並結合土星的務實精神，這份工作上的轉機，將會為你們的未來發展奠定穩固的基礎。

生肖兔：愛情新機，幸福降臨

在流星雨的能量影響下，將迎來愛情新機，幸福降臨的時刻，你們情感細膩，渴望穩定而美好的關係。海王星的夢幻能量將為你們的愛情，帶來一份浪漫與不可預測性。

單身的你們可能會在一個意想不到的場合，與一個令你心動的對象相遇，這段關係可能充滿了夢幻般的巧合與浪漫。

而有伴的你們，則會在與伴侶的互動中，找回久違的心動與激情，可能會在流星雨下，與伴侶共同許下承諾，讓彼此的關係變得更加堅定。這段時間你們的情感將會得到滋養，在愛情的道路上感受到前所未有的幸福感。

