金冥對分！　4星座小心破財

▲天蠍座因情緒消費，造成荷包失血。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾提醒，金冥對分！獅子座、天蠍座、金牛座、摩羯座要注意荷包，小心陷入破財危機。

艾菲爾老師在臉書說，當代表金錢與愛情的金星，與象徵權力、慾望的冥王星形成180度對分相，一股強烈且具挑戰性的能量便被點燃，這股星象會放大我們的慾望，讓我們在物質和情感上都產生強烈的佔有欲，並可能因此做出衝動且不理性的消費行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾菲爾老師表示，人們可能會為了滿足內心的空虛、證明自己的價值或掌控感，而做出超出預算的消費，最終導致財務上的失控；這是一個需要特別警覺的時期，因為衝動性的「破財」行為，往往來自於內心深處的焦慮與不安。

獅子座：奢華展現，虛榮心作祟

你們是這次金冥對分影響下，最需要注意荷包的星座。金星進入你們的命宮，這會讓你們的魅力與自信大增，同時也放大化了你們對奢華與排場的渴望。

你們可能會因為想在社交圈中脫穎而出，維護自己的「王者」形象，而做出奢華展現、虛榮心作祟的消費。例如購買昂貴的奢侈品、在高級餐廳宴請朋友，或是在社群媒體上展示自己的闊綽生活。

這種炫耀式的花費看似光鮮亮麗，卻可能讓你們的財務狀況迅速見底。你們的自尊心會讓你們不願承認經濟上的壓力，反而更傾向於用物質來掩飾內心的不安，最後陷入惡性循環。

天蠍座：情緒消費，荷包失血

在金冥對分的影響下，你們的破財危機來自情緒消費。你們的情感本來就深刻且強烈，當火星與月亮相合，會讓你們的情緒波動更為劇烈。你們可能會因為感到焦慮、憤怒或受挫，而透過購物來宣洩內心的壓力，這種消費行為並非理性考量，而是純粹為了滿足一時的情緒需求。

你們可能會在深夜衝動下單，購買一些其實並不需要的東西，或是在與人發生爭執後，透過高額消費來彌補內心的空虛。這種「療癒式」的購物行為，雖然能帶來短暫的滿足感，但長期下來，會讓你們的財務狀況陷入困境，甚至讓你們對金錢失去掌控。

金牛座：享樂主義，過度消費

你們對生活品質有著極高的追求，在金冥對分的影響下，你們的破財危機將來自於享樂主義，過度消費。金星作為你們的守護星，與冥王星的對分相，會放大你們對物質和享樂的慾望。

你們可能會在美食、衣物、家居用品或藝術品上，花費超乎預期的金額，只為了追求感官上的極致享受。這種消費行為看似理所當然，但當它演變成衝動性的「買買買」，就會對你們的財務造成巨大壓力。

你們可能會因為看到一個心儀已久的物品而無法克制，或是因為朋友的邀約而參與高額的娛樂活動，最後發現自己的錢包在不知不覺中被掏空。

摩羯座：人際應酬，金錢壓力

你們向來以務實、節儉著稱，但在金冥對分的影響下，你們的破財危機將來自於人際應酬，你們注重事業，社交應酬往往是職場成功不可或缺的一部分。這段時間你們可能會面臨許多需要花錢維繫關係的場合，例如請客戶吃飯、為同事送禮，或是在社交聚會中，為了維持專業形象而買單。

你們可能會覺得這些是必要的「投資」，但當這類應酬變得頻繁且金額巨大時，就會給你們的荷包帶來沉重的負擔。這種為了事業和人際關係而付出的金錢，看似合理，但若沒有量力而為，最終會讓你們感到巨大的財務壓力。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。