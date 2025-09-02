　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金冥對分！　4星座小心破財

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲天蠍座因情緒消費，造成荷包失血。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾提醒，金冥對分！獅子座、天蠍座、金牛座、摩羯座要注意荷包，小心陷入破財危機。

艾菲爾老師在臉書說，當代表金錢與愛情的金星，與象徵權力、慾望的冥王星形成180度對分相，一股強烈且具挑戰性的能量便被點燃，這股星象會放大我們的慾望，讓我們在物質和情感上都產生強烈的佔有欲，並可能因此做出衝動且不理性的消費行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾菲爾老師表示，人們可能會為了滿足內心的空虛、證明自己的價值或掌控感，而做出超出預算的消費，最終導致財務上的失控；這是一個需要特別警覺的時期，因為衝動性的「破財」行為，往往來自於內心深處的焦慮與不安。

獅子座：奢華展現，虛榮心作祟

你們是這次金冥對分影響下，最需要注意荷包的星座。金星進入你們的命宮，這會讓你們的魅力與自信大增，同時也放大化了你們對奢華與排場的渴望。

你們可能會因為想在社交圈中脫穎而出，維護自己的「王者」形象，而做出奢華展現、虛榮心作祟的消費。例如購買昂貴的奢侈品、在高級餐廳宴請朋友，或是在社群媒體上展示自己的闊綽生活。

這種炫耀式的花費看似光鮮亮麗，卻可能讓你們的財務狀況迅速見底。你們的自尊心會讓你們不願承認經濟上的壓力，反而更傾向於用物質來掩飾內心的不安，最後陷入惡性循環。

天蠍座：情緒消費，荷包失血

在金冥對分的影響下，你們的破財危機來自情緒消費。你們的情感本來就深刻且強烈，當火星與月亮相合，會讓你們的情緒波動更為劇烈。你們可能會因為感到焦慮、憤怒或受挫，而透過購物來宣洩內心的壓力，這種消費行為並非理性考量，而是純粹為了滿足一時的情緒需求。

你們可能會在深夜衝動下單，購買一些其實並不需要的東西，或是在與人發生爭執後，透過高額消費來彌補內心的空虛。這種「療癒式」的購物行為，雖然能帶來短暫的滿足感，但長期下來，會讓你們的財務狀況陷入困境，甚至讓你們對金錢失去掌控。

金牛座：享樂主義，過度消費

你們對生活品質有著極高的追求，在金冥對分的影響下，你們的破財危機將來自於享樂主義，過度消費。金星作為你們的守護星，與冥王星的對分相，會放大你們對物質和享樂的慾望。

你們可能會在美食、衣物、家居用品或藝術品上，花費超乎預期的金額，只為了追求感官上的極致享受。這種消費行為看似理所當然，但當它演變成衝動性的「買買買」，就會對你們的財務造成巨大壓力。

你們可能會因為看到一個心儀已久的物品而無法克制，或是因為朋友的邀約而參與高額的娛樂活動，最後發現自己的錢包在不知不覺中被掏空。

摩羯座：人際應酬，金錢壓力

你們向來以務實、節儉著稱，但在金冥對分的影響下，你們的破財危機將來自於人際應酬，你們注重事業，社交應酬往往是職場成功不可或缺的一部分。這段時間你們可能會面臨許多需要花錢維繫關係的場合，例如請客戶吃飯、為同事送禮，或是在社交聚會中，為了維持專業形象而買單。

你們可能會覺得這些是必要的「投資」，但當這類應酬變得頻繁且金額巨大時，就會給你們的荷包帶來沉重的負擔。這種為了事業和人際關係而付出的金錢，看似合理，但若沒有量力而為，最終會讓你們感到巨大的財務壓力。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 0949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小英男孩收大筆現金　藏錢方法跟陳佩琪一樣
沈伯洋槓上北市警「沒說過不提告」　直接PO機車尾端針孔鏡頭照
2台男喪命　沖繩人稱「恐怖蛇洞」曝
貪得無厭！　川普想逼台積電分潤
北投裸湯驚爆偷拍！毛巾包手機...6人受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／09:17台東縣東河鄉規模3.7地震　最大震度1級

大學生零用錢「一個月給15K」還不夠用？網點出關鍵：不一樣吧

金冥對分！　4星座小心破財

赴日注意！　颱風可能生成「九州一路環島到東北」

快訊／07:16台南市3.5地震　最大震度3級

新颱風生成機率提高　大迴轉路徑曝

開學！醫急PO「提醒文」　一票爸媽喊好重要

福岡冠軍咖啡　宣布9月底撤台

高雄「必比登排骨飯」賣175元！　網驚：比台北還貴

賴品妤被酸：出國規格堪比藝人　錢從哪來？她親自打臉

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

快訊／09:17台東縣東河鄉規模3.7地震　最大震度1級

大學生零用錢「一個月給15K」還不夠用？網點出關鍵：不一樣吧

金冥對分！　4星座小心破財

赴日注意！　颱風可能生成「九州一路環島到東北」

快訊／07:16台南市3.5地震　最大震度3級

新颱風生成機率提高　大迴轉路徑曝

開學！醫急PO「提醒文」　一票爸媽喊好重要

福岡冠軍咖啡　宣布9月底撤台

高雄「必比登排骨飯」賣175元！　網驚：比台北還貴

賴品妤被酸：出國規格堪比藝人　錢從哪來？她親自打臉

小S 19歲大女兒留學1年「身材超不科學」！中空開扣…邪惡視角全看光

2檔高息ETF除息秀！00939填息近9成　00946先達陣

民眾黨「走讀」傷8警　黃國昌列他字案被告…勒頸燦笑照也要查

快訊／09:17台東縣東河鄉規模3.7地震　最大震度1級

飲食減重法大PK　研究揭「隔日斷食」短期效果最好

聯結車國1深夜疲勞駕駛「還走內側」　連撞3小車碎片噴滿地

大學生零用錢「一個月給15K」還不夠用？網點出關鍵：不一樣吧

爆中科院拿標案機密文件兜售　黃國昌點名顧立雄：睜一隻眼閉一隻眼？

警攔錯車2山老鼠溜了！保七2天後四稜溫泉逮人　珍貴肖楠藏溪邊

川普為「開放60萬中國留學生」辯護：中國真的付給我們很多錢

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

生活熱門新聞

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

跟對的人出遊「手機1神奇現象」！破5萬人點頭

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

新颱風生成機率提高　大迴轉路徑曝

YTR出軌被抓！發公開文懺悔：比被狗幹還爛

美女書法家脫了！　下海拍AV

童仲彥「2張國考證照」到手　下步計劃曝

更多熱門

相關新聞

金星進獅子！　4生肖有望加薪升職

金星進獅子！　4生肖有望加薪升職

塔羅牌老師艾菲爾分享，金星獅子！生肖屬「虎、猴、鼠、馬」工作運超旺，將在這股能量的推動下，工作運勢飆升，預計在職場上強勢突圍，實現升職加薪的願望。

腥夫外送茶喝不停偷吃慘賠房又破財

腥夫外送茶喝不停偷吃慘賠房又破財

火星進天秤！　4星座「人設恐翻車」

火星進天秤！　4星座「人設恐翻車」

大暑發了！　4生肖財運、貴人旺到燙

大暑發了！　4生肖財運、貴人旺到燙

今「天赦日」大吉最旺財　三火齊聚能量爆棚做1事好運到

今「天赦日」大吉最旺財　三火齊聚能量爆棚做1事好運到

關鍵字：

破財艾菲爾老師

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

蕾菈掰了反骨「改拚德州撲克」！

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面