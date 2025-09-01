　
九月氣勢擋不住！　「四大生肖」收好運　財富事業雙豐收

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲誰是九月份的幸運生肖！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

九月來臨，不同生肖的運勢也悄悄翻轉，有些人憑藉智慧與耐心迎來財富爆發，有些則因才華與氣場在職場大放異彩，《搜狐網》運勢專欄盤點九月份四大好運生肖，以下就帶你看看屬蛇、屬龍、屬雞、屬馬在這個月分，各自會迎來怎樣的好機會與驚喜收穫。

生肖蛇
屬蛇的朋友天生腦袋靈活、直覺特別準。面對複雜的狀況時，總是能冷靜分析，做出最明智的選擇。到了九月，這份洞察力終於派上用場，讓你迎來財富的爆發期。這次的好運並不是天上掉下來的，而是因為你長期投入的計畫或投資開始結果。可能是一個合作案順利落地，也可能是過去種下的心血終於收成，帶來實實在在的回報。可以說，這一切都是智慧和耐心累積下來的成果，財神就在你穩紮穩打的腳步中慢慢靠近。

生肖龍
龍一直象徵著權威與力量，到了九月，屬龍的朋友就像蛟龍入海，氣勢十足。職場上，你的領導才能會被看見，很可能被交付重要任務，甚至有升職加薪的機會。你天生有魄力和決斷力，就像帶兵打仗的將軍一樣，能夠帶領團隊突破難關。不只正財有機會大幅成長，偏財運也不錯，像是意外之財、抽獎中獎或一些額外收入，都有可能落在你身上。整體來說，這個月的你不只事業飛速提升，財運也會跟著起飛，真的是名符其實的「龍飛雲起」。

生肖雞
屬雞的人在九月的好運，並不是靠碰運氣，而是靠聰明的判斷和長期的堅持。你們常常能比別人早一步掌握趨勢，無論是職場上的發展還是投資理財，都能抓住真正的關鍵點。再加上善於分析和佈局，你們的決策往往能帶來穩定的收穫。這個月裡，屬雞的朋友就像一位冷靜的棋手，看清全局後穩扎穩打，一步步把自己的格局打開。雖然財富累積不是爆發式的驚喜，但卻是持續、踏實的成長，讓你越來越有底氣。

生肖馬
九月對屬馬的朋友來說，可以說是全年度最旺的時刻。你會感受到滿滿的活力與衝勁，職場上的努力開始被肯定，不僅有機會接手更重要的項目，還可能迎來升職或加薪的好消息。如果你正在創業，這也是拓展版圖、尋找合作的最佳時機。財運方面，正財穩定增加，偏財也有亮點，投資時可以稍微勇敢一點，但記得不要過度冒險。除此之外，這個月的人脈運很好，參加聚會或多跟朋友交流，都能幫助你事業更上一層樓。
 

高雄本土登革熱+2！三民區兄弟確診「感染源不明」　警戒範圍曝

飲用水藏微塑膠危機！專家：「煮沸＋過濾」去除9成微粒

桃園機場連7天推國軍購物9折優惠　軍人節當日還可換紀念品

沙瓦無限續杯　西堤「5種隱藏吃法」曝光！老饕喊佛：麵包吃到飽

帶拍立得去日本！她才拍1張就沒底片「真相氣炸」　網轟：根本故意

新北市公共工程優質獎　三峽國光二期社會住宅獲頒特優獎

公司沒制服「上班都怎麼穿搭？」　過來人1招解決：同事也覺得聰明

明天午後全台防較大雨勢　熱帶低壓最快周四生成

文化部2.8億追加預算遭全刪　文化政策研究學會：削弱台灣影響力

瘦瘦針爆紅！她一周一針甩「1國小生」　醫警告：亂打恐出事

財神也守不住！5大錢包風水禁忌

錢包是日常生活必備的隨身物品，但你知道放錯東西，可能會影響財運嗎？命理師王昆山提醒，錢包裡有5樣物品最好避免，以免不知不覺「漏財」，甚至讓好運守不住。

9月1日星座運勢／12星座財運大解析

愛神射箭啦！3星座九月桃花盛開

射手座吉人天相！12星座最新運勢　雙子小心詐騙

普渡15注意事項！

