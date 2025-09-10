31歲男「每天喝3罐可樂」痛風石竟撐破皮肉　腳背大面積潰爛

▲吳先生長年將可樂當水喝。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東廣州一名31歲的吳先生（化名）因長年愛喝可樂，一天要喝上3罐才行，導致他不僅長出痛風石，還因此撐破右腳皮肉，險些截肢。吳先生向醫師坦言，剛長出痛風石時，不以為意，沒想到竟導致右腳腳背大面積潰爛。

據《廣州日報》報導，吳先生在小學的時候，就很喜歡高糖高脂的飲食，每天3罐可樂都是常事，20歲時就查出尿酸過高，手腳關節漸漸冒出一些「小疙瘩（痛風石）」，當時因為不痛不癢、不影響生活，吳先生完全沒當回事。

然而，常年把可樂當水喝，全身關節長滿痛風石的吳先生，關節漸漸被侵蝕，近日，他的雙手和右腳痛風石突然破潰，傷口潰爛、劇痛難忍。

▲吳先生的右腳大面積潰爛。（圖／翻攝自微博）

醫師指出，尤其是吳先生的右腳，腳趾頭骨在痛風石的逼迫下，已經破出皮肉，破潰的傷口更是引發了，致命的壞死性筋膜炎（NF），所幸經送醫緊急手術、嚴格降尿酸方案，經過27天與痛風石的「鏖戰」，吳先生最終保住了瀕危的右腳，沒有面臨截肢。

吳先生出院那天，摸著終於不再潰爛的右腳還感嘆，「真的沒想到，我以後還能正常走路。」

一名燒傷整形科醫師黃峻表示，痛風問題在日常接診過程中，相比以往更加常見，而且嚴重程度有所加重，「以前痛風石可能出現在單關節，現在是多關節，而且一隻腳出現破損，可能會讓其他部位的痛風石，感染風險上升，如今痛風石有年輕化的趨勢，大家還是得多注意飲食習慣。」