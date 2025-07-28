這「厚禮」很嚇人！截肢阿北再住院　弟扛3公斤鴕鳥蛋謝社工

▲門諾醫院社工陳思蒨被住院阿北的弟弟追著送2顆鴕鳥蛋。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「這顆蛋送妳的啦，謝謝妳一直都在！」門諾醫院社服處社工陳思蒨前天在病房外，竟被一名大哥追著送鴕鳥蛋！兩顆蛋重逾3公斤，大哥氣喘吁吁地扛蛋上樓，場面暖心又好笑。這份「厚禮」背後，是他74歲哥哥歷經截肢、重症、住院4個多月的生命低谷，而門諾醫院社工陳思蒨暖心陪伴，讓這一家人揪感心！



獨居阿北今年春節前夕失足跌倒，因髖關節反覆感染、病情也未見起色，最後連左腿都保不住，醫師評估必須截肢。住院期間歷經三度進出加護病房，一度簽下DNR（不實施心肺復甦術），病魔反覆折騰讓家屬快撐不住。而真正讓人著急的，不只是病，還有錢。



阿北與子女親緣涼薄，多靠自己兄弟姐妹照顧，但經濟能力有限；所幸，社工及時介入。她開始一一盤點資源，並與醫院團隊一起努力，大家分別處理申請經濟補助、媒合喘息機構、安排輔具租借，還陪著弟弟一起評估家裡能不能讓截肢後的哥哥回住。從住院期間的看護安排、復健、出院轉介、到通報縣府後續安置評估，這個案子的社工介入，一做就是將近半年。

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▲2顆重逾3公斤的鴕鳥蛋。

「社工在做的事，其實就是陪家屬看見一條路，讓他們知道，再難的處境，也不是沒人陪著走。」思蒨說得輕鬆，但聯繫工作中間多少次加班、多少次遇到家屬哀愁與無助。甚至連阿北因病情混亂、情緒失控時，也只能安撫、等待轉機。



阿北住院4個月後終於出院，短暫去機構喘息後返家，但好景不常，身體又再度惡化，只撐了不到一個月就又回到醫院。這一次，弟弟來探病時，抱著兩顆自家養的鴕鳥蛋，特地送給社工。



「我整個嚇傻！還以為盒子裡裝的是小玉西瓜呢！」思蒨提醒弟弟，社工謝絕收禮，但對方堅持致贈，並感謝她「真的很照顧我們家」。兩顆鴕鳥蛋份量十足，扛來實在不輕，對方也表示「下不為例！」兩顆鴕鳥蛋一顆轉贈他人，思蒨則保留另一顆，打算將蛋殼製成擺飾，留作紀念。

▲陳思蒨表示，兩顆鴕鳥蛋一顆轉贈他人，保留另一顆，打算將蛋殼製成擺飾，留作紀念。

這份誠意十足的「鴕鳥蛋感謝祭」，其實是門諾社服處社工日常的縮影。病人生病交給醫生治療；但生活垮了、家屬快撐不住了，社工就是那個默默陪伴過程的人。



門諾醫院社工團隊平時除了照顧像阿北這樣的高風險、長照、經濟弱勢個案，也經常參與家庭關係協調、安置評估、臨終關懷，還要面對突發狀況、病人情緒起伏，幾乎全年無休。因為他們深知，有時一位病人牽動的，不只是他的未來，還是一整個家庭的命運。「我們能做的，就是讓他們知道，這條路他們不孤單，有我們相伴同行。」