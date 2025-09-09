快訊／高雄興達電廠炸出火球！居民抱小孩驚逃　在地人嚇：以為地震

記者董美琪／綜合報導

高雄市永安區興達電廠二廠今（9）日晚間約8時天然氣新建工地傳出爆炸聲，隨後現場冒出火光，驚嚇附近居民。接獲通報後，高雄市消防局立即出動25輛消防車、57名人員前往現場搶救。消防單位表示，火勢明顯，但幸無人員受傷。不少在地網友第一時間聽見爆炸聲嚇到「炸一聲超大聲……」。

有關今(9)日晚間興達電廠發生火警，台電公司表示，經初步了解，興達電廠燃氣新2號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，已立即通報消防隊進場協助，現場明火目前已熄滅，電廠人員均安全，將詳細調查事故原因。

▲興達電廠火球吞廠。（圖／民眾提供）



對於興達電廠火警，附近居民在社群平台留言表示驚嚇，「這電廠直接爆炸，聲音超大」、「剛剛門窗都震了一下，以為地震了」、「轟的一聲家裡搖晃很明顯」。也有網友直言，「最好只是試運轉啦！」可見火警聲響驚動不少民眾。

另外根據聯合新聞網報導，一名居民表示，爆炸發生在晚餐時間，氣爆威力驚人，他騎車差點摔倒，現場火球直徑約100公尺，瞬間吞沒廠房，居民驚慌帶著家人快速撤離，有人直言「被炸到一定沒命」。當地小朋友也被抱著逃離，哭喊「我不要住這裡了」，爆炸威力甚至波及約10公里外的岡山市區，門窗震動如同地震，讓民眾感到恐懼。