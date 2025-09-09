外交部不排除以台灣入聯！徐巧芯怒了　取消參與跨黨派團紐約行

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

第80屆聯合國大會登場，跨黨派立委視導團將前往紐約，但成員之一的藍委徐巧芯今（9日）對於外交部不排除以「台灣」入聯表示，這是錯誤的論述，「中華民國派的我不能接受」，此立場顯然與本人、本黨截然不同，故取消參與行程以此抗議。

徐巧芯、民進黨立委王正旭、民眾黨立委麥玉珍組視導團，這兩日將前往紐約，外交部常務次長葛葆萱9日表示，這是要向聯合國社群展現我國人支持政府推動參與聯合國的強大民意。對於有立委呼籲以「台灣」名義參與聯合國，葛葆萱回應，加入聯合國立場一致，最好是用「中華民國」國名，「台灣」也不排除，只要能維持國家尊嚴都可以尊重。

對此，徐巧芯表示，這是錯誤的論述，「中華民國派的我不能接受」，我國國號就是「中華民國」，沒有道理以「台灣」為名義「返聯」，也非外交部所稱之「入聯」。

徐巧芯說，國民黨團對聯合國2758號決議的態度也相當清楚，在去年9月就曾將此決議逕付二讀，因此，原訂後天出席視導團訪問紐約參與「聯合國推案啟動典禮」，但在出發前夕看到外交部的新聞稿，其推動的重點在於「2758號決議僅涉及中國在聯合國的代表權，全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系內代表台灣人民。」此立場顯然與本人、本黨截然不同，故取消參與行程以此抗議。

「再次強調，中華民國是主權獨立的國家，是聯合國創始會員國。」徐巧芯表示，「我們支持中華民國參與更多國際組織，也期待友邦為我國發聲以重返聯合國，但絕對不是偷渡台獨主張，我也不可能為此背書」。