Airbnb祭新規！韓國房源「強制申報否則下架」　明年起全面管制

Airbnb韓國10月中旬強制營業申報　總經理：未完成將「全面下架」

▲ 南韓Airbnb要求業主要在年底前完成營業申報。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

Airbnb宣布自10月16日起，將在韓國全面推行住宿營業申報，未完成申報的房源將無法繼續在平台上接受預訂。外界認為，此舉象徵Airbnb正積極回應韓國社會的期待，朝共享住宿制度化邁出關鍵一步。

根據南韓報導，Airbnb韓國區總經理徐佳妍於2日表示，所有既有房源必須在2026年1月1日前提交營業申報證明，否則將遭下架。她坦言，若立即中斷預約恐引發旅客與觀光產業的混亂，因此公司選擇將期限延至年底高峰期過後，讓房東有足夠時間完成手續，並在提交後立即恢復營運。

這項政策推動的源頭，可追溯至2024年7月，當時政府已要求新登錄的住宿必須申報。如今範圍擴及既有房源，意味韓國共享住宿市場將全面納入制度管理。徐佳妍強調，Airbnb將嚴格遵守承諾，並持續與政府合作，讓產業規範化與透明化。

為協助房東適應新規，Airbnb在過去一年提供多項配套措施，包括依業種整理的線上文件指南、免費1對1專家諮詢，以及實體與線上說明會。同時，公司也推出針對職涯中斷女性的房東培訓課程，並與Mr. Mansion及外國人觀光城市民宿業協會合作，建立長期支援網絡。

Airbnb更出版小冊子《與大韓民國一起前行：Airbnb的承諾、貢獻、以及建言》，詳細列出平台在韓國的經濟影響。數據顯示，2024年Airbnb為韓國創造約5兆9千億韓元經濟效益，並支撐約84,500個就業機會。冊子同時蒐集國際案例，包含紐約短期租賃限制與「過度觀光」的經驗，供韓國社會參考。

