社會 社會焦點 保障人權

血庫告急！警廣出動3輛捐血車　特戰隊退伍軍官裸上身響應

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲警廣台中分台今天（9日）在台中市黎明辦公區禮堂舉辦捐血活動。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

七、八月風災豪雨不斷，中南部血液庫存告急，罕見啟動「北血南送」緩解，警廣台中分台今天（9日）在台中市黎明辦公區禮堂舉辦捐血活動，特別出動3輛大型捐血車，增加捐血量能，預計今日將有500袋血入捐血庫。

台中捐血中心業務組長趙榮秋表示，警廣從2011年起，已連續十幾年舉辦捐血活動，從一開始的1輛捐血車、到2輛車，今天則是第一次做3輛車。

趙指出，目前台中捐血中心庫存量較少的是O型血，只有5天左右，尤其最近適逢農曆七月且是酷暑，民眾較欠缺意願出門，感謝今天警廣舉辦活動，預計將有500袋熱血入庫。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中捐血中心業務組長趙榮秋表示，今天是第一次出動3輛捐血車。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

1名海棲陸戰隊退役軍官「大熊（56歲）」裸上身、穿著軍褲及軍帽到場捐血，大熊說，持續捐血可以讓人維持健康，因為有心捐血的人，會鞭策自己維持好身體狀況，以參加這個活動，是一種自我鼓勵的方式，也因此他才能保持精壯身材。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲海棲陸戰隊退役軍官「大熊（56歲）」裸上身、穿著軍褲及軍帽到場捐血。（圖／記者白珈陽攝）

警廣30多年的忠實聽眾「皮蛋王」，他是中華民國養鴨協會的監事長王齊麟，王表示，該公會今年成立40周年，所以特別參加警廣今年最後一次捐血活動，熱心做公益慶祝40周年。

警廣表示，今天的「空中傳愛‧挽袖捐血」活動，獲得許多熱心企業踴躍響應，甚至還有聽眾自發性贊助，包含維他露基金會、阿華師茶業股份有限公司、正隆股份有限公司、茂益工業公司、臺中市蛋類加工派送業職業工會（皮蛋王），以及社團法人台灣連鎖加盟促進協會中區分會的阿聰師、櫻島家、松園食品、丘森股份有限公司等。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲今日參與捐血活動民眾相當踴躍。（圖／記者白珈陽攝）

警廣說，當天完成捐血250cc的民眾，可獲得維他露飲品1瓶、阿華師下午茶組（四季春茶、茉莉青茶、熟成老紅茶、瓜大大瓜子）＋立體保冷袋組合、蒲公英環保抽取式衛生紙一串、實用折疊拐杖椅、溏心皮蛋一盒（6顆裝）等精美小贈品，數量有限送完為止。

「每一滴捐出的熱血，都是對生命的守護」，警廣台中分台長劉莉菁表示，感謝企業界、友軍和民眾的支持，也溫馨提醒參與捐血的朋友記得攜帶環保購物袋前來，做愛心之餘更能夠滿載而歸把禮物帶回家。
 

09/08 全台詐欺最新數據

539 2 4452 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／4小黨宣布合作！同選區只推一人
柯文哲7千萬交保「是民進黨設計的局」　媒體人分析劇本：高招
iPhone 17明晨登場！亮點一次看　還有2新品曝光
終究是自己生的！逆子街頭慘死　母悲痛認屍
獨得5.97億！他順路買...隨手扔茶几驚見中大獎
快訊／三立台八女神結婚了！　突公布喜訊
獨／想讓拾荒嬤吃熱飯！他撿32元舊電鍋變貪污犯　淚問：會被關
柯文哲回歸「攪動台灣政壇」　BBC預言3大關鍵走向

關鍵字：

捐血警廣台中緊急中南部

讓人無法拒絕的「台灣味」！ Winter演唱會為「小泡芙」違規XD

【撒冥紙鬧場】柯文哲才吃完豬腳麵線！吃屎哥怒吼：台灣沒司法了嗎

家寧拿到公司帳本了！　「我沒有侵占任何人的錢」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉　坤達笑：演唱會最難的歌

為籌律師費拚了！ Cardi B擺攤叫賣CD

