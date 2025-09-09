陳水扁曝賴清德到醫院探望吳淑珍　感謝「一舉動」溫馨關懷

▲賴清德探病扁嫂吳淑珍，陳水扁與賴合照。（圖／陳水扁提供）



記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁妻子「扁嫂」吳淑珍上月在台南東區住處突然昏倒，失去呼吸心跳，經急救過後恢復生命跡象，但出院返家後，卻又在吃水果時昏倒，所幸經緊急處置過後，已恢復清醒，目前在家休養。陳水扁今（9日）秀出與總統賴清德合照，他透露，賴總統投完公投票後，到耘非凡探望病榻上的扁嫂，並給予滿滿的祝福，以其醫師的專業，特別鼓勵扁嫂好好養病，還說病好了要邀她到官邸請吃飯。如今扁嫂病情有比較穩定了，阿扁及家人無不感謝賴總統對扁嫂的溫馨關懷！

陳水扁日前表示，扁嫂身為脊髓損傷病人，身體欠安，這次在家昏倒，昏迷指數只有3，還好打119馬上派救護車，還線上指導社區經理如何為扁嫂CPR，並緊急派出2名高級技術救護員趕抵現場接手搶救。陳形容，太太在「鬼門關走一回」，能平安回家，市長、消防局都是扁嫂的救命恩人，他要表達最高的敬意。

而陳水扁今日貼出一張與賴清德合照，他表示，前不久扁嫂病危，感謝台南消防局及台南新樓醫院合力救回扁嫂一命。更感恩，賴總統投完公投票後，到耘非凡探望病榻上的扁嫂，並給予滿滿的祝福。

陳水扁透露，賴總統以其醫師的專業，特別鼓勵扁嫂好好養病，還說病好了要邀她到官邸請吃飯。如今扁嫂病情有比較穩定了，阿扁及家人無不感謝賴總統對扁嫂的溫馨關懷。