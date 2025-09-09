「黃國昌還差柯文哲一大截」　民眾黨員：頂多是月亮

▲柯文哲（左）遭羈押近1年，藍白互動愈趨近合作、緊密，但柯交保後議題設定及空戰能力都高過藍營眾天王，可能鬆動藍白互動的主客關係。右為國民黨主席朱立倫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲獲7千萬元交保，白營士氣大振，卻衝擊藍綠布局，部分評論者直指柯與民眾黨現任主席黃國昌，會出現「兩個太陽」矛盾，但一名白營人士接受本刊採訪說，「炒作兩個太陽是假議題！」更直言，不論從政治實力、領袖魅力、設定議題能力來看，「國昌頂多是月亮！」且民眾黨現在只會團結一致對外，沒有什麼兩個太陽的矛盾問題。

一名白營人士告訴本刊，黃國昌雖接棒當主席，但重要黨務主管幾乎仍是柯當年找進來的人，其次，黃聲量雖不差，但空戰、議題設定，或對白營支持者的政治魅力，「還是差柯一大截！」即便黃是現任主席，但「大家都知道太陽只有一個，就是柯！國昌現在頂多是月亮。」另名白營要角則諷刺綠營說：「民眾黨沒有兩個太陽，反倒是民進黨有兩個黑洞，就是賴清德跟老柯（指柯建銘）！他們先處理好自己的黑洞吧！」

▲白營認為，黃國昌（圖）雖然是現任主席，但柯文哲是民眾黨的「唯一太陽」，即便不是主席一樣有十足影響力。

白營人士說，柯交保後因受限司法「不能接觸證人」等規定，而柯所涉犯的案件，包括民眾黨秘書長周榆修、黨副秘書長許甫、黨財務長梁秀菊等都被列為證人，因此黨內若想要柯列席黨內會議、給意見，必須排除這些可能違反規定的人員參與，否則反而會害到柯。

該人士也說，柯已把主席交棒給黃國昌，已無名義列席黨的權力核心、即中央委員會，檯面上不太可能插手黨務，但柯仍是白營上下最大的精神支柱及領袖，亦即仍有十足的實質影響力，全黨包括主席黃國昌，「尊柯」必是無庸置疑，對於黨務發展或公共議題，只要柯有餘力，「當然會繼續向柯請教、請他提供意見或定調！」

▲不少支持者寄望柯再戰總統，挺柯網紅「葉式特工」就在黃國昌臉書留言：「2028柯文哲沒當選，一切白費。」

過去一年來，儘管藍白在國會合作無間，近半年又在反罷免的戰役上並肩，但不少白營人士私下對藍營部分政治人物「昨是今非」的政治動作，都頗有微詞。

一名白營民代便忍不住告訴本刊，柯遭羈押以來「我們冷暖自知」，部分藍營人士當初打柯不手軟，這半年為了挺過罷免卻又轉彎示好白營，令人嘖嘖稱奇，如郝龍斌「之前罵柯圖利罵多兇」，現在為了備戰主席發文聲援柯「動作卻很快」，又如白營議員當初因京華城案向蔣萬安市府索資，市府沒幫忙還暗助部分藍營議員一起打柯，但礙於大罷免後期藍白合作氛圍，大家選擇不發難，「其實我們早就看不下去！」那些想蹭柯賺紅利的藍營人士，「現在看到柯出來了應該很緊張吧！」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多鏡週刊報導

封面故事／交保重返政壇衝擊藍綠 柯文哲參選再戰劇本曝光

柯文哲下一步／交保後下一步衝擊藍綠 柯文哲參選再戰劇本曝光

柯文哲下一步1／揭柯文哲再戰總統2條件 不必等到官司定讞