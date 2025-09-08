被問「會還黨主席位置給柯文哲？」　黃國昌：見縫插針大可不必

記者曾筠淇／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積弊案，遭羈押禁見近1年後， 4日北院提訊決定是否延押，5日北院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境，須接受電子監控。事後，民眾黨主席黃國昌就被問到，是否會把黨主席的位置還給柯文哲？他則回應，「這種挑撥離間、見縫插針的問題，真的大可不必」。

▲民眾黨主席黃國昌7日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲深陷京華城風暴，於113年9月5日偵查中被羈押禁見獲准，期間僅短暫交保幾天，隨即再逆轉羈押至今。4日北院提訊決定是否延押，5日北院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。

據了解，柯文哲本來不想為了保證金，再向人借錢，因此律師團就發聲明表示，要「再行深思」。不過今（8日）早，柯文哲已經點頭同意交保。

如果柯文哲順利出來，民眾黨內是否會有矛盾？就有媒體詢問黃國昌，「會跟柯主席討論說，會不會把這個黨主席的位置交還給他？」黃國昌隨即回應，「對啊，這個就是我在講的，就是我覺得民進黨的人跟這些綠媒，這種挑撥離間、見縫插針的問題，真的大可不必。針對台灣民眾黨的發展，我跟柯主席彼此之間的互信跟默契，不是你們可以想像的」。

祕書長周榆修受訪時也曾說，「不會啦，這個想太多了，沒有這個問題」副祕書長許甫也表示，民眾黨會全體上下一起努力，沒有這種見縫插針的話。