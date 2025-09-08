石破茂執政不到1年下台！「菅義偉勸退」成關鍵　親揭最大心結

▲ 石破茂請辭下台。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相石破茂7日下午在首相官邸舉行記者會，宣布辭去自民黨總裁職務並請辭首相，為執政不到1年的石破內閣劃下句點。石破茂暗示，前首相菅義偉的建議是他請辭背後關鍵，並稱「選舉結果的責任在身為總裁的我身上，美國關稅措施談判告一段落的現在，我決定讓位給後輩。」

菅義偉及農林水產大臣小泉進次郎6日晚間造訪首相官邸與石破茂會談，石破茂被問及此事時回應，「菅副總裁強調絕不允許黨內分裂，而我們的政權很大程度仰賴菅氏的各種力量。」《每日新聞》分析，這暗示菅義偉為避免黨內分裂加劇，對石破茂請辭的決定產生影響。

石破茂在記者會中強調，美國總統川普簽署降低日本汽車進口關稅等措施的總統令後，「我一直說過不會眷戀權位，會在適當時機做出決斷。關稅談判劃下句點的現在，正是適當的時機」，也明確表態不會參與即將舉行的臨時總裁選舉。

自民黨原定8日就是否提前總裁選舉進行黨內表決，但因石破茂辭意已決而取消。NHK統計，295名自民黨籍國會議員中至少130人支持提前改選，47個地方黨部已有18個要求改選總裁。石破茂坦承，對「政治與金錢」問題未能消除國民不信任感到遺憾，稱其為「最大心結」。