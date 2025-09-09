　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17 Air真的要來？外媒爆料「今年迎來史上最大改版」

▲▼ 。（圖／MacRumors）

▲今年iPhone 17系列陣容可能迎來重大變革 。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

蘋果秋季發表會將在稍晚（台灣時間凌晨1點），儘管官方保密到家，但關於新一代iPhone 17系列的傳聞已是滿天飛。綜合各方消息，今年iPhone 17系列陣容可能迎來重大變革，不僅機型配置與外觀設計有所不同，更傳出將有多項技術下放，讓標準版iPhone的使用者也能體驗到以往Pro系列獨有的功能。

過去幾年，蘋果多採用標準版、Plus、Pro、Pro Max的四機型策略，然而最新消息指出，iPhone 17系列可能有所調整。據傳，將有一款全新的「iPhone 17 Air」加入陣容，取代現有的Plus機型。這款新機型主打輕薄設計，機身厚度可能大幅縮減，同時在規格上介於標準版與Pro版本之間，為消費者提供更多元的選擇。這也意味著，未來iPhone系列的命名可能更趨近於iPad和MacBook的產品線命名方式。

長久以來，Pro系列的ProMotion 120Hz高更新率螢幕一直是其獨家賣點。不過，有傳聞指出，iPhone 17全系列都將採用具備LTPO技術的OLED面板，這代表標準版和Air版也將首次支援120Hz更新率。如果消息屬實，這將是近年來iPhone在顯示技術上最重大的改動之一，能為所有使用者帶來更流暢的滑動與操作體驗。

此外，相機系統的升級也備受關注。傳聞稱，所有iPhone 17機型的前置鏡頭畫素將從1200萬畫素提升至2400萬畫素，大幅提升自拍品質。而在後置鏡頭方面，iPhone 17 Pro與Pro Max則可能首次配備4800萬畫素長焦鏡頭，並傳聞支援8K錄影功能，進一步拉開與標準版的規格差距。

這些傳聞描繪出iPhone 17將迎來全面革新，從新增輕薄款、螢幕技術下放到相機升級，都顯示出蘋果試圖為產品注入新意。究竟哪些傳聞會成真？所有答案都將在發表會上揭曉。發表會將於台灣時間10日凌晨1點開始。

09/07 全台詐欺最新數據

新一代iPhone 17系列將在下周的秋季發表會亮相，隨著時間越近，關於其外觀設計的傳聞也越來越具體。綜合各方消息，iPhone 17從鏡頭模組、螢幕設計到機身材質都將迎來大變革，力求為使用者帶來全新的視覺感受。

iPhone17、iPhone17 Pro、iphone17air、iphone、APPLE、蘋果

