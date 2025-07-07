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奈良美智驚見「畫作90度橫掛」！急用中文喊：姐姐...海報歪掉了

嘉義高鐵某家店懸掛的奈良美智畫作掛歪，被本尊在社群提醒糾錯。（翻攝threads@michinara3）

▲嘉義高鐵某家店懸掛的奈良美智畫作掛歪，被本尊在社群提醒糾錯。（翻攝threads@michinara3）

圖文／鏡週刊

日本知名當代藝術家奈良美智近日造訪台灣，不只去金瓜石參加巡迴展，還親自在網路上發文，俏皮糾正嘉義高鐵站一幅「掛歪」的畫，原來那幅畫就是他本人的作品，沒想到被轉了90度放錯方向懸掛，連大師本人都忍不住提醒：「姐姐！海報歪掉了！」

日本藝術家奈良美智近日在Threads發文，分享了一張嘉義高鐵站內某店家牆面的照片，清楚可見他的個人作品被橫向90度懸掛，導致畫的人物頭像整個歪向右邊，畫面呈現不協調感。奈良美智對此幽默地以中文留言：「姐姐！海報歪掉了！」還貼心附上正確的橫向畫作讓店家參考，意外引發網友熱烈討論。

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奈良美智老師的Threads貼文一出來，網友們整個笑翻，拼命狂刷留言，「作者在你後面很火大」、「笑出來，還被本人看到」、「這個歪掉值了」、「成功吸引老師的注意了」、「你叫她姐姐，海報馬上再轉90度」。出乎意料的是，店家竟留言坦承當初是故意將畫作「橫掛」，藉此吸引奈良美智注意，沒想到真的一舉成功，店家興奮到不行，開心回應：「Welcome to Taiwan！」

事實上，奈良美智此行來台，是為了他「in Taiwan」十年巡展計畫的第四站《朦朧潮濕的一天》，這場備受期待的展覽已於6月28日在金瓜石的台電博物館盛大開幕。《朦朧潮濕的一天》是奈良美智為感謝台灣在311東日本大地震後對日本的援助而創作的巨型畫作，這幅作品從2021年第一次亮相後，自2023年起，便開始在台灣啟動為期10年的巡迴展，足跡已遍及高雄、澎湖與屏東等地，粉絲們快衝一波金瓜石吧！


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