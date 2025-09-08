　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸智能障礙男子失蹤18年在磚廠被尋獲　月搬68萬塊磚「半毛錢都沒領」

▲湖南臨湘艷飛磚廠。（圖／翻攝新京報）

▲湖南臨湘艷飛磚廠。（圖／翻攝新京報，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南臨湘市警方今（2025）年6月進入艷飛建材有限公司（艷飛磚廠）查緝時，發現多名疑似被控制勞動的智能障礙者，其中，包括失蹤18年的河南男子李松嶺。依磚廠「每打包1萬塊給130元（人民幣，下同）」的所得推算，最多一個月搬運68萬塊磚，卻未領到報酬。調查還揭露至少5名智能障礙者應得工資共46萬餘元均遭工頭據為己有。

▲湖南臨湘艷飛磚廠。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，李松嶺與另4名同樣有智力問題的工人（富貴、水牛、李太星、李金太）在6月被救出；警方與仲裁機關核算顯示，5人自2023年陸續被帶入艷飛磚廠，至案發時應得工資共計46萬餘元，均被工頭侵占。

案情顯示，李松嶺在打包車間以磚夾每次夾6塊、反覆「夾—彎腰—放」上傳送帶：最多月搬68萬塊，折算需11.33萬次動作；仲裁院列出的工時為每日12小時、全年無休。其右手指肚兩排厚繭在獲救47天後仍清晰可見。臨湘市人社部門其後向其家屬轉交9萬5492元工資與2000元慰問金。

據悉，李松嶺2002年中專畢業後外出務工，精神狀況轉差，2007年中秋前後離家失聯。7月21日，他在警車護送下返抵河南睢縣救助站，然而，李松嶺一度認不出家人。經鑑定機構出具意見，其思維貧乏、情感淡漠、記憶減退，被診斷為精神分裂症，韋氏成人智力54。

警方調查顯示，艷飛磚廠成立於2021年、預計年產1.2億塊，該廠區兩面靠山、臨路側僅半封閉圍牆、出入容易；工序為工人將磚放上8公尺長傳送帶，由機械手自動疊放打包。依工人說法，磚夾固定5塊、左手再拿1塊，一次6塊、3次為一列，便於抓取。

▲湖南臨湘艷飛磚廠。（圖／翻攝新京報）

涉案工頭以「街頭撿到」為由帶人入廠，或在不同磚廠間轉移。其中，「李太星」（粟某輝）智力較高，他表示，2012年於岳陽街頭被工頭以「送你回家」為由帶走，十餘年間先後在河南、山東等地多家磚廠搬磚，「大家都不用真名。」。

該廠股東王姓人士稱，2022年12月企業與工頭付某發簽署外包協議，約定「每打包1萬塊磚130元」並另給帶班補貼；磚廠按量足額結算，由承包方自行向工人發薪。

案發後，臨湘市人社局表示，全市企業逾5000家、從業約10萬人，勞動投訴每年千餘件、立案兩百餘件，而勞檢人員僅6人；此前未接獲艷飛磚廠投訴，日常巡查亦未必能即時識破「控制智障人力」模式。

數據顯示，2024年6月起湖南、河南、山西等地多家磚廠接連爆出類似情況，根據大陸法院判決文書指，2015年至今，至少50家磚廠出現工頭控制智能障礙者勞動情形，近400人被強迫勞動；手法包括街頭誘騙、明碼收買、持械威脅強行轉移等。

至於磚廠則基於「招工難」、「所謂穩定好管」等考量，對打罵與控制視而不見，構成工頭與廠方的共同違法生態。

家屬透露，李松嶺在陪伴下，逐漸憶起兄嫂與侄子名字，也開始依賴家人，「這麼多年，總怕他餓死、凍死在外面。」如今，家屬每週赴醫院探視，盼他慢慢恢復能回家團聚。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

湖南磚廠勞工惡劣智能障礙.勞工

