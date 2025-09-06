鬼月3星座運勢下滑！天秤人際危機感覺被孤立

▲香爐示意圖。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

進入農曆七月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書提醒，隨著鬼門開啟，無形能量場變得更加活躍，極易影響部分星座的運勢和情緒。這段時期不僅是傳統鬼月，在占星學上也因行星與磁場變化，讓敏感、重視人際和情感豐富的人壓力倍增。艾菲爾特別點名雙魚、巨蟹及天秤等3個星座，容易出現情緒波動、居家不安或人際失衡的狀況，建議務必多加留意自身狀態。

其中，雙魚座在這段期間情緒易受外界氛圍影響，導致心情起伏大，內耗嚴重。即使生活中沒發生明顯事件，也可能莫名感到低落或焦慮，間接影響到日常表現和人際關係。艾菲爾建議雙魚座要主動關心自己的狀態，適時設立情感界線，透過冥想、音樂或創作來釋放壓力，同時避免前往磁場複雜的地方，給自己多一點獨處和充電的空間。

至於巨蟹座，鬼月期間容易在居家環境感受到不安，氣場變得不穩。受月亮守護的巨蟹，對家中氛圍特別敏感，睡眠品質可能下滑，身心都感到焦慮不安。艾菲爾建議巨蟹座可多做居家淨化，例如開窗通風、點燃艾草或鼠尾草，也可擺放水晶、鹽燈等正能量物品，並多與家人或朋友多溝通，分享心情，有助於釋放壓力、穩定情緒。

天秤座則可能在人際關係上遇到挑戰。平時擅長維持和諧的天秤，這段時間容易出現誤會，感覺與他人之間的連結變弱，甚至有被孤立的感受。艾菲爾提醒天秤座，暫時放下對人際和諧的執著，不必過度在意他人看法，將焦點放在真正支持自己的朋友或家人身上。適度獨處或與信賴的人相處，能幫助恢復內心平靜，度過這段能量波動期。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。