想告白或跳槽？月食逼出真心話　本週「運勢TOP1」說出口就有機會！

▲情緒卡卡、方向感模糊？本週雙魚座月食滿月登場，帶來強烈釋放能量，讓你勇敢面對內心、重新整理人生節奏！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

最近是不是常常覺得心裡有點煩悶、不太確定自己的方向？不如把握這波宇宙能量，好好面對那些壓在心裡的情緒，重新釐清「我到底想要什麼」。只要心裡的想法穩定下來，生活的節奏也會跟著順起來！

日本《Women’s Health》的專業占星師彩谷奈央表示，9月8日，我們將迎來一個特別的雙魚座滿月，而且這還是一場少見的「月食」！這次的滿月不像以往那麼溫和，它帶來的是一次更強大的情緒釋放和自我整理的好時機！

本週星座運勢TOP3

第1名：雙魚座

第2名：天蠍座

第3名：雙子座

牡羊座——如實接納自己的情感

本週由強大的月食滿月揭開序幕，這將照亮平時容易忽略的內心動向。你可能會突然察覺到過去認為理所當然的事情，或在人際關係中感受到一些微妙的不協調。例如，「不再想忍耐了」的念頭浮現，或者想去面對那些被模糊處理的事務。

若感受到這些內心變化，放下猶豫並付諸行動。請試著重新檢視工作、人際或家庭中那些想要「調整」的部分。這次月食所帶來的覺醒，只要你願意正面迎對，就能為人生帶來明顯進展。接受內心的聲音，並尋找那些該放下的與該整理的事物，將讓心靈更加滿足。

★幸運日：8日、10日★

8日滿月之日，是進行心靈整理的絕佳時機。將心中在意的事寫下來，有助於你看清真正重視的主題。這樣將能夠釐清下一步行動，也會讓心情正向轉變。10日則是人際運良好的日子。戀愛方面可大膽出擊；此外，從朋友或夥伴的對話中，可能會獲得你當下需要的重要靈感。

金牛座——與夥伴的連結帶來豐盛感

8日的月食滿月，將帶來一股微妙但重要的心靈波動，圍繞著你想與哪些人共同建構未來。本週，你可能會對某些看似順利的關係感到些許空虛，或萌生想要改變的心情。

請珍視這些感受，並試著找出能讓心靈滿足的行動。也許你可以對於某個例行性的團體活動提出新建議，或在課程、社團活動中積極結交新朋友。放下對變化的恐懼，專注於真正有價值的事物，將會找到以往未曾體會的喜悅。人際關係也預示著將變得前所未有地充實。

★幸運日：12日、14日★

12日，有機會因為你喜愛的事物而拓展友情。不妨分享你喜愛的偶像、嗜好，或參加喜歡的藝人活動，有可能遇到志同道合的夥伴。14日，建議融入能刺激五感的元素，像是配戴喜愛的色彩或香氣，能讓人際互動更加愉快。

雙子座——重新確認內心真正重視的事

8日的月食滿月，將成為你反思事業或社會定位的重要契機。你可能會對持續進行的工作或任務感到些許迷惘，那樣的掙扎正是調整人生方向的寶貴提示。

這週，星象也暗示著你的「支持者」將成為幸運的指引。不妨向讓你安心的人傾訴心事，或增加與親密之人的相處時間。當私領域的穩定感確保之後，你將更能清晰描繪出理想的生活與工作方式。藉由本週月食的契機，重新確認自己想守護的重要價值，並以此為出發點行動，將能引領你迎向事業上的轉機。

★幸運日：8日、13日★

8日的早晨如何開始，將影響你整天的節奏。建議早上做點簡單運動，或吃一頓營養均衡的早餐，能帶來順暢的一日流程，並讓你在關鍵時刻也能保持冷靜。13日則是與「嶄新事物」相遇的幸運日。更新穿搭或嘗試形象轉變，可能會在社交上迎來令人開心的進展。

巨蟹座——用言語表達真實的心情

8日的滿月是一次特別的「月食」。這股強大的月亮能量可能會動搖你一直以來所相信的事情。你可能會突然對持續做的事感到不滿，或開始懷疑是否有其他更好的觀點。如果你察覺到這樣的變化，請好好珍惜這些直覺。你也可能會注意到理想與現實之間的落差，或者發現你真正需要專注的目標其實就在身邊。

這週，建議你將內心的感受用「語言」整理出來。寫日記、或是與信賴的人聊天都是不錯的方式。當你把感受具體說出來，屬於你的方向感就會越來越清晰。而且，這樣的分享也會自然吸引到願意支持你的夥伴。

★幸運日：9日、12日★

9日建議從早上就設定當天的目標，會讓你做事更有效率。無論是工作或學習，此時的集中力都特別強。這天的直覺也很敏銳，建議優先處理「當下想做的事」，會讓事情變得順利。12日則是互動愉快的一天，想聯絡的對象請趁這天主動出擊，會得到重要的回應與建議。

獅子座——與特別的人分享內心感受

這週由月食滿月揭開序幕。這次滿月將帶出你內心深處壓抑的情緒，或是過去在人際關係中忽略的感受。有可能會有情緒突然湧現的瞬間。這時候，請勇敢面對這些情緒，因為它將是你與特別對象加深連結的契機。

當你能理性看待感情、金錢或未來計畫等議題時，將能創造出更深入的關係。這也是討論生活規劃的好時機，不妨談談雙方的目標與未來想法。彼此願意傾聽與調整的互動，會讓關係發展得更加穩定。

★幸運日：12日、14日★

12日工作運旺，事前的準備和計畫會得到正向回報。想處理的瑣事可以趁這天一口氣搞定。14日適合拓展人際，可能會有人向你表達好感，也可能會在活動中認識到新朋友。人氣上升的時期，記得積極參與社交活動！

處女座——人際關係轉向更理想的方向

8日的月食將強烈照亮你的人際關係。這週你可能會重新思考與某人的關係是否該繼續、或是否能更好地互動。也許你會問自己：「我們真的適合嗎？」「有沒有更好的相處方式？」

這時候，用坦率但溫和的語氣說出自己的感受，會為雙方帶來更清楚的理解。當你也開始勇敢表達自己的想法，就能建立出更平衡且長久的關係。這樣的互動也可能進一步激發出合作機會，讓你的人際圈變得更有價值。

★幸運日：8日、13日★

8日是人際關係有突破進展的日子，適合主動表達你的心情。但別急躁，花點時間思考「怎麼說」會更合適。13日則是你溫柔與幽默特質發光的日子，你的存在會成為他人的療癒來源，與人見面時放鬆自然最加分。

天秤座——找到屬於自己的節奏

本週的月食滿月會聚焦在你的日常生活和工作習慣。你可能會突然對原本「理所當然」的日常感到疑問，尤其是當你一直為別人付出卻忽略自己時。

這是一個很好的時機，去思考你想要怎樣的生活節奏與工作方式。不是犧牲自己來成就別人，而是建立一套讓自己也能感到平衡與滿足的模式。只要你願意從小地方調整，工作與生活都能變得更加有意義與成就感。

★幸運日：10日、13日★

10日適合你主導計畫，提出你的想法與建議會有很好的反應，周圍的人也會支持你。13日建議你嘗試一些「跳脫日常」的事物，像是參加新活動或接受朋友邀約，可能會有拓展世界的驚喜發現。

天蠍座——更新你對「心動」的定義

8日的月食將聚焦在你的創作力、戀愛與自我表現上。也許你會突然發現，過去讓你心動的事物，現在卻沒那麼有感覺了。這其實是你的感受力正在進化的證據！

這週，請花時間找找看：現在的你，真正想投入熱情的是什麼？這可能是結束某項長期興趣、也可能是開啟新愛好或戀情的契機。當你對新事物產生熱情，新的人脈與機會也會跟著出現。

★幸運日：9日、13日★

9日適合放慢腳步，好好享受私密空間。無論是在喜歡的咖啡店或家中角落，靜下心來能釐清思緒。13日則有助於深化人際關係，即使是過去難以啟齒的話題，也能順利溝通，讓感情進展更穩固。

射手座——熟悉的日常將出現轉變跡象

8日的月食滿月，將為你帶來關於「家庭」與「生活基礎」的改變暗示。可能會思考搬家、重新整理居家空間，或是重新定義與家人間的相處方式。

同時，也可能在工作或社會角色方面出現新機會，像是升遷、轉職等。這是一個讓你重新思考「我想要什麼樣的生活方式」的好時機。只要願意放下固有觀念，未來的方向會變得更清晰。

★幸運日：8日、12日★

8日建議多與身邊人互動，你可能會從日常對話中獲得關鍵靈感或建議。12日是努力有回報的一天，你的認真與堅持會受到他人肯定，記得保持自信！

摩羯座——從對話中看見新可能

這週開始於一次充滿力量的月食，8日的滿月將賦予「溝通」極大的影響力。你可能會聽到一句特別有感的話，或是與某人的對話讓你有新的靈感與方向。

這是一個適合說出內心想法的時間，不管是提出疑問還是表達感受，都可能成為新關係、新機會的開端。即使只是小小的閒聊，也可能發展出重要的合作或人際連結。

★幸運日：9日、13日★

9日是你能深入交流的一天，適合進行重要對話，會讓彼此關係更穩固。13日則是你長期努力看到成果的日子，不要因一時挫折灰心，堅持下去會有美好回報。

水瓶座——提升日常生活的豐富感

8日的月食滿月將帶來對「金錢、生活方式、物質資源」的反思。可能會決定斷捨離某些物品，或終於入手你想很久的東西。這也是重新思考如何更有效地運用金錢與資源的好機會。

請關注那些讓你感到「卡卡的」地方，做出調整後，生活將變得更輕鬆、更有餘裕。當你的物質生活穩定下來，內心的滿足感也會跟著上升。

★幸運日：13日、14日★

13日靈感特別豐富，建議你馬上行動，把腦中的點子實踐起來。不論是工作提案、創作或感情，都有好表現。14日可能會從朋友那裡獲得新趣味，請打開心胸去嘗試新事物！

雙魚座——將內心渴望轉化為具體行動

這週從你主場的雙魚座滿月開始，而且還是月食，對你來說意義重大。你可能會強烈感受到：自己不想再勉強、想更真實地表達自我。這股內在的轉變，會帶動人際關係與生活節奏出現嶄新變化。

請不要壓抑自己真正的想法。勇敢說出來，會讓人際互動變得更順暢，也會吸引來真正支持你的人。只要做回自己，你的生活會產生前所未有的流動感與喜悅。

★幸運日：8日、12日★

8日是你轉變的關鍵日，在愛情、人際或工作上都有可能迎來新階段。不妨說出你心裡真正的渴望，會引發正向的改變。12日則是交流運佳的日子，可能會收到驚喜訊息或拉近與喜歡的人之間的距離，主動聯絡也會有好結果。