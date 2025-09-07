　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半年狂甩24公斤！醫師曝「蛋白質緩衝」減重：不用戒碳水

▲減肥,瘦身,。（圖／pexels）

▲女子改變進食順序，半年減重24公斤。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

許多人減重常選擇戒澱粉，但醫師蕭捷健指出，其實只要調整進食順序，也能達到顯著成效。他分享一名女子的案例，對方體重長期停滯、血糖不穩，透過「餐前先吃蛋白質」的方式，半年就從86公斤降至62公斤，血糖也恢復穩定。蕭捷健強調，這種方法不需極端飲食、不用戒澱粉，只要改變吃飯順序，就能改善代謝與體態。

蕭捷健說明，蛋白質有「緩衝」效果，先吃豆腐、雞蛋、瘦肉或蛋白飲，能減緩後續澱粉造成的血糖飆升，避免胰島素大量分泌。他解釋，飯仍可照常吃，但以蛋白質墊底能延長消化吸收時間，飯後不易昏沉，更有飽足感，減少嘴饞。這也是該案例瘦身成功的重要關鍵。

他指出，2019年康乃爾醫學院研究發現，若先吃蛋白質與蔬菜，再吃碳水化合物，可讓飯後血糖反應下降約四成。另一項針對糖尿病患者的研究更顯示，依此順序進食，可在餐後30至120分鐘降低血糖達兩成以上，血糖曲線更下降七成，對控制血糖極為有效。

▲睡眠減肥法,睡眠,瘦身,減肥,。（圖／pexels）

▲女子改變進食順序，半年減重24公斤。（示意圖／免費圖庫Pexels）

此外，蛋白質還能促進腸道分泌「天然瘦瘦針」GLP-1，延緩胃排空並維持長時間飽足感，進而減少零食攝取；其食物熱效應更高於碳水，能消耗額外熱量。充分攝取蛋白質亦有助保留肌肉，避免因減重而流失，降低復胖風險。

蕭捷健建議，若要維持健康，每日蛋白質攝取量應與體重克數相同；若要減脂保肌，則建議每公斤體重乘以1.5克。他提醒，蛋白質應平均分配到三餐，而非集中在晚餐，才能維持一整天的代謝與飽足感，長期實踐更能有效控制體重與血糖。

 
減重蛋白質進食順序血糖健康

