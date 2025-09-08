蕭美琴見證1000噸級花蓮艦交船！　「和平從來不是理所當然」

▲副總統蕭美琴8日出席海巡署「1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水聯合典禮」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴8日出席海巡署「1000噸級巡防艦第4艘CG1006花蓮艦交船暨第5艘CG1007命名下水聯合典禮」時表示，和平從來不是理所當然，而是需要共同守護，台灣要確保穩定的經濟與民生發展，就必須同時強化自身的安全與防衛。

蕭美琴表示，今天是她擔任副總統以來，第二次主持海巡艦艇命名下水及交船典禮。她說，上一次迎來的是600噸級的永康艦與長濱艦；今天則是更雄偉的花蓮艦，以及即將命名下水的艦艇，「這不只是台灣工藝的展現，更是對國艦國造的承諾與責任」。

蕭美琴表示，她曾經在花蓮擔任立委，服務長達十年，今天看到「花蓮艦」正式交船，對她來說不單只是一艘艦艇的誕生，更是一份情感的連結與責任。她相信，「花蓮艦」會把這股力量帶到海上，正如花蓮是迎向太平洋的前線，「花蓮艦」也將成為守護國家海疆的第一道防線。

蕭美琴指出，面對國際情勢的風雲變幻，俄烏戰爭、中東衝突都在在提醒大家，和平從來不是理所當然，而是需要共同守護，台灣要確保穩定的經濟與民生發展，就必須同時強化自身的安全與防衛。

因此，蕭美琴提到，近幾年以來，政府大力推動「海巡艦艇前瞻發展計畫」，持續擴充與現代化艦隊。這幾年來，看到一艘一艘新艦艇陸續成軍，逐步形成一支更強、更現代化、更有韌性的海巡力量。

蕭美琴說，今天典禮的另一個重要時刻，是由張忠龍署長夫人李文玲女士擔任擲瓶貴賓，家人的支持往往是最堅實、也是最溫暖的後盾。她強調，因為有家屬的理解與包容，海巡同仁才能無後顧之憂，在前線拚搏，把全部心力投入到守護國家與人民的工作。

蕭美琴指出，未來政府將持續推動海巡下一階段的造船計畫，不斷提升艦隊能量，強化海域防線。她相信，國家安全不只是一艘艦艇的責任，而是一群有勇氣、有擔當的人共同築起的防線。

最後，蕭美琴表示，她期勉海委會以及台船公司繼續努力，務必如期、如質、如預算完成後續建案，為台灣打造海上防線，讓守護，不只是承諾，而是真實的行動。她說，就如同「花蓮艦」面向海、迎向風浪，在挑戰中展現勇氣與韌性；唯有如此，台灣才能更穩健、光榮地屹立在世界的舞台。

隨後，蕭美琴為「澎湖艦」(CG1007) 頌命名詞，並見證該艦下水擲瓶及「花蓮艦」交船儀式，並登上「花蓮艦」參訪。