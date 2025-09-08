快訊／9縣市大雨特報　大雷雨炸2地「防冰雹」

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

中央氣象署針對9縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（8）日新竹至南投、嘉義、高雄、宜蘭山區及花蓮、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報

影響時間：08日下午至08日晚上

＊大雨：新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署下午1時22分也發布大雷雨即時訊息，警戒區域為花蓮縣、台東縣，持續時間至2時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

花蓮縣 富里鄉、卓溪鄉

台東縣 關山鎮、池上鄉、東河鄉、海端鄉

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日仍受南方雲系北移影響，南部、花東地區不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

氣象署提醒，午後對流有機會持續較久，到了夜晚中部以北地區仍有零星短暫陣雨。

另外，氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，其中在大台北及中南部地區有36度以上高溫發生的機率，沒下雨時感受較悶熱。





