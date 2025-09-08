年用358萬顆！癌症止痛藥「奧諾美」將退出台灣...食藥署證實

▲鴉片類止痛藥「奧諾美」將退出台灣。（圖／翻攝自光田綜合醫院官網）

鴉片類止痛藥「奧諾美」過去仰賴進口，主要用於中重度癌症患者控制疼痛，需求量浩大。衛福部食藥署近日公告，待原進口藥品售罄後，獲食藥署管制藥品製藥工廠藥品許可證之國產「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」，將於年底接棒上市，其與「奧諾美」的主成分、劑量與劑型相同，品質也符合國際標準。

食藥署1日公告指出，食藥署管制藥品製藥工廠所輸入銷售的「奧諾美5毫克速效膠囊」（衛部藥輸字第026421號），變更為該廠所生產之「“管制藥品廠”鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」（衛部藥製字第061952號）。

公告中說明，健保代碼為AC61952100，健保給付價格及廠所銷售價格均為每粒新台幣13元整，將自原輸入品售罄後開始供應。

食藥署8日證實「奧諾美」進口藥將退場，指出原輸入銷售的「奧諾美5毫克速效膠囊」售罄後，開始供應販售國產自製「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」管制藥品，主要是因應國藥國造政策，以強化藥品供應韌性，目前該藥品供應無虞。

食藥署表示，「奧諾美」屬於二級管制藥，適應症包括需長期疼痛控制的中重度癌症病患，以及慢性中重度非癌症疼痛病患，且必須是已接受其他鴉片類藥物治療，仍無法止痛者。根據健保資料顯示，「奧諾美」台灣年用量約為358萬顆，可見需求量龐大。

食藥署指出，國產自製「鹽酸羥可酮速效膠囊5毫克」預計2025年第4季供應販售，除生產品質符合PIC/S GMP國際標準外，也具備與原廠相同的主成分、劑量與劑型，並通過生體相等性（BE）試驗，證明療效一致，目前藥品供應無虞。

