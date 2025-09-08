江祖平自爆遭下藥性侵　檢警還沒動作？串、滅證可能性高

▲江祖平槓上三立副總兒龔益霆，副總龔美富已請職。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World、下同）



記者張君豪／台北報導

知名演員江祖平從今年8月中旬陸續透過社群平台指控國內某電視台工作人員下藥性侵、偷拍女演員，9月3日正式揭露加害人身分就是三立電視台的節目工作人員，同時也是三立電視台副總龔美富兒子龔益霆（25歲），龔美富在江祖平接連爆料指控他親兒涉案後，親上火線發聲明，聲明文末卻以「我相信司法會還他清白」遭民眾認為立場不公、輿論持續延燒，龔7日再度發表聲明，已請辭副總職位。

江祖平指控龔益霆涉嫌仗著父親在電視台內位階極高的權勢，用不對等的粗暴性騷言語，包含任意約炮、把女性物化描述對方「胸部很大、超想揉」，並不顧職場異性同事已婉拒，甚至表明有男友狀態仍持續騷擾。江祖平並自爆曾遭龔益霆換掉藥袋內的心臟用藥，導致她吞下不明藥劑昏迷遭性侵等性騷、性侵情事。

事發後龔益霆沒有任何悔意，甚至仗著父親位居電視台高官身分回嗆被害人「驗傷？你要告我？我用關係就壓死你了」、「勸你識相一點」，龔與被害人對話訊息中顯見龔仗著職場不對等權勢、有恃無恐。

但離奇的是，江祖平上週就揭露龔益霆惡行，但檢警迄今尚未針對龔益霆涉案犯行進行拘提搜索等調查行動，根據警界妨害性隱私相關偵查作業辦法，加害人拍攝妨害性隱私的不雅影片，須透過快速縝密的搜索行動來進行保全，加上江祖平已揭露龔益霆太多惡劣犯行，檢警拘搜時間拖得越久，龔益霆串證、滅證的可能性就越高。

對此北市警局僅低調表示，針對本案婦幼隊與內湖分局共組專案小組報請士林地檢署指揮，警方絕對會依法徹查，外界勿作過多聯想。

