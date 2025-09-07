　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美女醫師「睡著被偷拍」！出聲力挺江祖平：懂那感覺

▲▼江祖平。（圖／翻攝IG／ping0130）

▲江祖平遭到性侵、偷拍，事件引起極大議論。（圖／翻攝IG／ping0130）

記者柯振中／綜合報導

女星江祖平自爆遭到性侵偷拍，涉嫌的三立電視視資深副總龔美富之子龔益霆因而連日受到撻伐。對此，美女醫師安欣瑜發聲力挺，同時也揭露自身遭到偷拍的經歷，強調錯的並非受害者，而是利用鏡頭當武器、操弄掩蓋真相的人。

安欣瑜在臉書撰文指出，這不只是爆料，而是一種面對創傷的勇氣展現。她強調，錯的從來不是受害者，勇敢說出來能照亮更多仍身處黑暗中的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

安欣瑜表示，創傷並非一個人的錯，療癒卻能成為集體的力量。有人願意揭開傷口，其實是在替無數受過傷的人點亮一盞燈。她坦言，自己也曾遭遇隱私被侵犯的傷害，那種被算計的感覺，源自尊嚴遭踐踏，而非影像本身。

她提到，心理師常說，這樣的經歷會讓人懷疑自我，甚至動搖身份認同。因為敘事權被奪走，人生彷彿不再由自己定義，而是被他人用片段拼湊成另一個故事，讓人陷入無力與羞辱感。

▲▼江祖平。（圖／翻攝IG／ping0130）

▲江祖平遭到性侵、偷拍，事件引起極大議論。（圖／翻攝IG／ping0130）

不過，安欣瑜強調，錯的從來不是受害者，而是那些拿著鏡頭當武器、利用操弄掩蓋真相的人。她認為，創傷並非句號，而是逗號，它提醒人們雖曾受傷，卻仍能有力量繼續前行。

她進一步指出，選擇說出來並不代表傷口消失，而是明白沉默只會讓黑暗壯大。透過勇敢站出來，不僅能為自己發聲，也能替仍在陰影中的人帶來希望。

安欣瑜最後寫道，勇敢不是沒有恐懼，而是帶著恐懼仍然選擇站起來。而每一次站起來，都能為更多人照亮前方道路，成為療癒與改變的一部分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
半年狂甩24公斤！醫師曝訣竅：不用戒碳水
機場貴賓室遇人看影片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆
路見車禍上前救人！　大城護士驚見「死者是男友」崩潰痛哭
快訊／國道驚傳嚴重車禍！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中大遠百電梯又關人！2周內第3起「4人受困地下室40分鐘」

半年狂甩24公斤！醫師曝「蛋白質緩衝」減重：不用戒碳水

快訊／1縣市大雨特報　最新警戒區域曝

美女醫師「睡著被偷拍」！出聲力挺江祖平：懂那感覺

被大雨砸垮！松山機場國內線航廈「天花板崩落」　台北航空站回應了

塔巴颱風影響　國籍航空今明天取消32航班

快訊／新店1.1萬戶瞬斷瞬復、大安1194戶搶修完　台電回應了

機場貴賓室遇人看影片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆：憑什麼要我小聲

快訊／新店停電「逾萬戶受影響」！民眾裕隆城摸黑吃飯　台電回應

刷完牙「嘴裡一層白膜」！醫師提醒：出現4症狀務必就醫

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【不能讓女兒看到安寶！】爸絲滑甩尾推車閃躲電玩店XD

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

台中大遠百電梯又關人！2周內第3起「4人受困地下室40分鐘」

半年狂甩24公斤！醫師曝「蛋白質緩衝」減重：不用戒碳水

快訊／1縣市大雨特報　最新警戒區域曝

美女醫師「睡著被偷拍」！出聲力挺江祖平：懂那感覺

被大雨砸垮！松山機場國內線航廈「天花板崩落」　台北航空站回應了

塔巴颱風影響　國籍航空今明天取消32航班

快訊／新店1.1萬戶瞬斷瞬復、大安1194戶搶修完　台電回應了

機場貴賓室遇人看影片聲音狂炸　王齊麟提醒反被嗆：憑什麼要我小聲

快訊／新店停電「逾萬戶受影響」！民眾裕隆城摸黑吃飯　台電回應

刷完牙「嘴裡一層白膜」！醫師提醒：出現4症狀務必就醫

高雄路人中元前驚見「誦經車」　法師站一排繞街！

天梭表方形女錶精緻迷人　萬元出頭價格吸引小資女

BMW「車頭大鼻孔造型」開始縮小了！最新油電賽車率先採用

台中大遠百電梯又關人！2周內第3起「4人受困地下室40分鐘」

快訊／國道重大車禍！高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

半年狂甩24公斤！醫師曝「蛋白質緩衝」減重：不用戒碳水

快訊／1縣市大雨特報　最新警戒區域曝

洪秀柱赴九三閱兵太震撼！　「抗戰勝利讓台灣回歸祖國懷抱」

雪碧驚爆遭性侵！噁男霸王硬上弓「說不要就是要」　她認：無奈變情侶

美女醫師「睡著被偷拍」！出聲力挺江祖平：懂那感覺

【這場舞獻給爸爸】大師兄林智勝引退賽 女兒林禹融C位熱舞帥翻全場！

生活熱門新聞

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

今「白露」沖2生肖　6禁忌一次看

恐罰100萬！館長違反選罷法　檢舉人曝光了

名校資優生全裸在客廳尿尿　竟是手機成癮釀衝突

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

開箱新總部！竹北吊車大王「啟德白宮」超華麗

北市46年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

他「靠股息過活」喊爽　網見1關鍵：羨慕

更多熱門

相關新聞

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

女星江祖平近日具名指控三立電視資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌下藥性侵、偷拍等惡行，更坦言自己就是受害者，事件引發社會廣泛關注。隨著輿論擴大，稍早龔美富親自發聲，證實已請辭以示負責，並向三立電視台、社會大眾道歉，「身為人父，我無可推卸責任，必須勇敢面對犬子所引發的一切。」然而聲明中卻支字未提江祖平，也引發網友怒火，痛批：「應該要向江小姐道歉吧！」

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

吳宗憲「霧裡看花」保守發聲

吳宗憲「霧裡看花」保守發聲

李妍瑾力挺江祖平

李妍瑾力挺江祖平

快訊／江祖平母女全受影響「身心俱疲」：決定讓律師接手，相信司法

快訊／江祖平母女全受影響「身心俱疲」：決定讓律師接手，相信司法

關鍵字：

江祖平安欣瑜性侵偷拍勇敢

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

江祖平：我沒什麼好失去的

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

更多

最夯影音

更多

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面