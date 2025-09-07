美女醫師「睡著被偷拍」！出聲力挺江祖平：懂那感覺

▲江祖平遭到性侵、偷拍，事件引起極大議論。（圖／翻攝IG／ping0130）



記者柯振中／綜合報導

女星江祖平自爆遭到性侵偷拍，涉嫌的三立電視視資深副總龔美富之子龔益霆因而連日受到撻伐。對此，美女醫師安欣瑜發聲力挺，同時也揭露自身遭到偷拍的經歷，強調錯的並非受害者，而是利用鏡頭當武器、操弄掩蓋真相的人。

安欣瑜在臉書撰文指出，這不只是爆料，而是一種面對創傷的勇氣展現。她強調，錯的從來不是受害者，勇敢說出來能照亮更多仍身處黑暗中的人。

安欣瑜表示，創傷並非一個人的錯，療癒卻能成為集體的力量。有人願意揭開傷口，其實是在替無數受過傷的人點亮一盞燈。她坦言，自己也曾遭遇隱私被侵犯的傷害，那種被算計的感覺，源自尊嚴遭踐踏，而非影像本身。

她提到，心理師常說，這樣的經歷會讓人懷疑自我，甚至動搖身份認同。因為敘事權被奪走，人生彷彿不再由自己定義，而是被他人用片段拼湊成另一個故事，讓人陷入無力與羞辱感。

不過，安欣瑜強調，錯的從來不是受害者，而是那些拿著鏡頭當武器、利用操弄掩蓋真相的人。她認為，創傷並非句號，而是逗號，它提醒人們雖曾受傷，卻仍能有力量繼續前行。

她進一步指出，選擇說出來並不代表傷口消失，而是明白沉默只會讓黑暗壯大。透過勇敢站出來，不僅能為自己發聲，也能替仍在陰影中的人帶來希望。

安欣瑜最後寫道，勇敢不是沒有恐懼，而是帶著恐懼仍然選擇站起來。而每一次站起來，都能為更多人照亮前方道路，成為療癒與改變的一部分。