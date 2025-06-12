墨子科技聲明「行動電源就有自燃風險」　網友轟爛：每年一炸誰敢買

記者蘇晟彥／綜合報導

行動電源品牌墨子科技旗下產品「MOZTECH太空艙行動電源」在日前再度傳出爆炸意外，連續三年每年都有災情傳出，引起網友不信任，甚至認為「如果帶上飛機有可能引發憾事」。對此，墨子科技創辦人Eason 12日凌晨在Threads發出聲明，指出「受限於鋰電池特性，本就存在自燃風險」，短短3分鐘聲明讓網友看傻轟爛，「根本就在卸責，還在預告新品，拜託沒檢查好前不要再上架任何商品了！」

網友在脆上發文表示，自己在充電的時候直接起火燃燒，行動電源開始膨脹、煙大到整個客廳都看不見、味道超臭，讓她急忙拿到門外滅火，當下還很怕再次燃燒、爆炸，對此，她疑惑「墨子科技在2023年就發生過自燃，這真的是個案嗎？」讓她嚇到完全不敢再相信這個品牌的行動電源。

墨子科技創辦人Eason親上火線拍攝道歉影片，開頭就先表示造成困擾感到抱歉，但她隨即解釋目前行動電源受限於傳統鋰電池的特性，本來就存在一定的自燃風險，團隊已經盡力「但事情終究還是發生」，同時強調產品都有做認證，在開發時都把安全擺在第一，但仍提醒消費者，如果發生「掉落、進水、潮濕」等狀況就要立刻停止使用，同時預告十月將會有做好安全管理的新產品上市。

對此，網友在看完短短三分鐘道歉聲明氣炸，認為從頭到尾都在卸責，將會發生爆炸歸咎在「產品特性本來就這樣，會爆炸真的跟我無關」，甚至在最後還置入新產品，根本就是在嘲笑現在就買的消費者，「我的舊產品有問題，你們來買新品吧！」讓不少網友在貼文下方狂轟。