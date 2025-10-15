　
微軟「買斷制Office」今日起全面停更　改推Microsoft 365訂閱方案

微軟「買斷制Office」今日起全面停更　改推Microsoft 365訂閱方案

▲▼ 。（圖／Microsoft）

記者吳立言／綜合報導

微軟（Microsoft）自台灣時間 10 月 15 日起正式結束對 Office 2016 與 Office 2019 的所有支援服務，包含安全更新、漏洞修補與技術支援皆不再提供。這也象徵微軟正式告別傳統買斷式授權（perpetual license）時代，全面轉向訂閱制的 Microsoft 365 生態。

▲▼ 。（圖／記者吳立言攝）

根據微軟說明，受影響的產品範圍包括 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、Publisher、Visio、Project、OneNote、Skype for Business 等所有 2016 與 2019 版本應用程式，以及 Exchange Server 2016/2019、Skype for Business Server 2015/2019 等伺服器產品。從今日起，這些軟體將不再獲得任何安全性修補程式或技術協助。

微軟建議一般與企業用戶儘速遷移至 Microsoft 365 E3、Office 365 E3 或 Microsoft 365 Business Standard 等雲端版本。若因網路安全或系統限制無法連線雲端，官方也推薦改用 Office LTSC 2024（長期服務通道版），以確保仍可獲得安全維護。

至於仍在使用 Skype for Business 的企業，微軟建議升級至 Microsoft Teams；若有本地部署需求，則可改採 Skype for Business Server Subscription Edition。

微軟產品行銷經理 Jeremy Carlson 表示，繼續使用停止支援的版本「將嚴重影響組織安全、法規遵循與生產效率」，並提醒大型企業（擁有150套以上授權）可透過 FastTrack 專案獲得免費升級協助，協助完成身分、安全與合規性配置。

10/14 全台詐欺最新數據

相關新聞

Xbox主機恐成最後稻草？

Xbox主機恐成最後稻草？

在遊戲機方面，對於早期玩家而言綠色巨人Xbox與PlayStation、任天堂可說是三足鼎立，然而隨著微軟逐漸式微，再加上近期大規模裁員、主機Game Pass全瘋漲等，於是就爆出Xbox Series X/S怕是微軟最後一代主機傳聞，引起玩家恐慌。對此，微軟則是出面澄清，從未放棄主機市場，下一代Xbox主機仍在開發。

前美貿易委員會主席批微軟

前美貿易委員會主席批微軟

美國Xbox二次瘋漲掀網議

美國Xbox二次瘋漲掀網議

微軟喊卡！以色列「8200部隊」用Azure監聽、分析百萬通電話

微軟喊卡！以色列「8200部隊」用Azure監聽、分析百萬通電話

歐盟瞄準金融詐欺　科技巨頭被盯上

歐盟瞄準金融詐欺　科技巨頭被盯上

