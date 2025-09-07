地板下傳怪聲！竟是陌生人「入侵寄生」　電視床鋪通通有

▲該民宅地板下方的「爬行空間」，竟有陌生人長期居住。（圖／翻攝臉書Clackamas County Sheriff’s Office，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國俄勒岡州發生離奇事件，一名屋主經常在家裡聽見神秘聲響，但沒有想太多，未料竟是一名陌生男子長期「寄生」在他家地板下方，裡頭家具一應俱全，包括電視與電燈。

此案3日深夜11時左右，發生在波特蘭（Portland）近郊的快樂谷（Happy Valley），一位居民報案宣稱，一名非附近住戶的陌生男子，停車之後朝著一棟3層樓住宅後方走去，而該住宅的「爬行空間」大門敞開，甚至透出燈光，看起來相當可疑。

爬行空間（crawl spaces）是指建築物1樓到地面之間的狹窄空間，主要用途為隔絕濕氣、布置管線與通風設備等，因為高度無法站立，只能夠爬行而得名，在歐美獨棟房屋是很常見的建築結構。

克拉克瑪斯郡（Clackamas County）警方抵達現場後發現，「爬行空間」門鎖出現破壞痕跡，一根延長線從通風口穿出，並且接上住宅電源。不知情的屋主表示，這裡不應該有人居住，但坦言「經常聽到奇怪的噪音」從地下傳來。

由於屋主鑰匙無法開啟「爬行空間」大門，警方強行破門而入，竟發現40歲男子布庫爾（Beniamin Bucur）顯然在此「長期居住」，現場設有床舖、電燈、電視等各式電器，充電器也接著房屋電源系統，還搜出吸食冰毒的器具。

布庫爾因竊盜罪及非法持有甲基安非他命被捕，目前被收押候審，保釋金訂為7.5萬美元（約新台幣228萬元）。