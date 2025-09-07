門口沒人排隊！他愣見「炸物店一幕」吃不到　萬人共鳴：太真實

▲炸物老店生意好到不行。（示意圖／記者洪巧藍攝）



網搜小組／劉維榛報導

「當你以為沒人排隊！」一名網友哭笑不得直呼，某天宵夜想買炸物，看到老店門口沒人排隊，心想不用等，結果一看桌上滿滿待炸食材，才知早已爆單，殘念離開。文章引發萬人爆共鳴，「是不是真的該改賣鹹酥雞比較有前途啊」、「遇過晚上六點現場點，闆娘說要等兩小時，只好含淚說拜拜」。

一名網友在Threads分享，晚上嘴饞想買炸物來吃，經過一家老店時發現沒有人排隊，心想正好不用等待，結果往店內一看卻讓他傻眼不已，只見桌上已擺滿一盆盆待炸的食物，讓他頓時殘念不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，引發萬人笑虧太真實，「是不是真的該改賣鹹酥雞比較有前途啊」、「用餐時間都這樣，而且隔天是假日，滿單狀態會持續到11點之後」、「沒有先打電話是等不到的」、「賣冰的、賣鹽酥雞的賺錢時代來了」、「總是這樣的～看到沒人在外面，瞬間以為自己人品大爆發」。

不少網友也直呼，「我懂...埔里魚池街上有一攤鹹酥雞生意好到，店開著但上面牌子掛著『不營業』，因為單爆到根本無法再插單了」、「之前去宜蘭礁溪玩，隨便找了一間鹽酥雞，17:00去夾好了，跟我說21:00才可以取」、「還有一種早餐店以為沒人，結果有一大堆電話訂餐的」、「遇過晚上六點現場點，闆娘說要等兩小時，只好含淚說拜拜」、「我以前常常買一間烤肉也是，攤子前面都沒人，但是7點去夾，跟你說9點再來拿」。