北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過：時代的眼淚

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北西門町知名老店「曾德自助火鍋」即將畫下句點，這家位於萬華區成都路、對面就是西門國小的火鍋店，近日被發現門口貼出「頂讓出售」公告，讓不少台北人感嘆又一段童年回憶即將消逝。

「懷舊達人」作家張哲生6日在臉書發文表示，「曾德自助火鍋」由創辦人曾德於1973年開設，當年他經歷過中國大陸文革、曾任紅衛兵，輾轉逃亡北越，最終選擇來台。受到台北西門町火鍋熱潮啟發，他以自身姓名作為店名，在成都路創立全台第一家「自助式」石頭火鍋店。

「曾德自助火鍋」店的經營模式極具創意，結合超級市場「自由選購」與廣東飲茶「推車點餐」的概念，顧客可自行挑選各式食材，最後依照不同顏色的碟盤結帳。這種自助方式不僅提升了用餐趣味，也有效節省人力成本，讓「曾德自助火鍋」在競爭激烈的西門町一度脫穎而出。

80年代時，「曾德自助火鍋」曾擴展多個店面，甚至延伸到巷弄內，生意相當興旺。不過，隨著競爭對手增加以及未能跟上時代潮流，「曾德自助火鍋」逐漸式微，店面規模縮小，與鄰近人氣火鍋店「雅香」形成強烈對比，甚至常見店員在門口招攬客人。

張哲生表示，如今見到「頂讓出售」的告示，不少老顧客都感慨萬千。這家陪伴台北人數十年的老店，即將成為記憶中的一部分，見證著西門町飲食文化的流轉與變遷，也感嘆「又一個童年回憶要消失了」。

網友看完紛紛留言，「現在老店面臨經營者老邁、下一代不願接手、缺工問題嚴重等問題，很多都是有心但已無力經營，所以年紀大了就選擇關店退休，老味道真的愈來愈少了」、「時代的眼淚」、「曾經去回味過一次，但味道跟記憶中差太多，之後就都去吃雅香了」、「這間也算西門町的地標之一，可惜了」。