大陸 大陸焦點 特派現場

「北胖南瘦」　大陸肥胖率地圖解密：與氣候大有關係

▲▼大陸肥胖率分布地圖。（圖／翻攝中國天氣網）

▲大陸肥胖率分布地圖。（圖／翻攝中國天氣網）

記者陳冠宇／綜合報導

中國疾病預防控制中心慢性非傳染性疾病預防控制中心近期推出「肥胖率分布地圖」，發現大陸民眾呈現「北胖南瘦」的現象，其中北京、天津、河北、山東等地「每五人就有一人肥胖」，更是與氣候大有關係。

根據中國疾病預防控制中心慢性非傳染性疾病預防控制中心的調查結果，肥胖率分布地圖將大陸31個省（區、市）按成年人（≧18歲）肥胖（BMI≧28）佔比人群情況，由低到高排列後，劃分為五個等級。

其中，北京、天津、河北、山東等地是肥胖率最高的幾個省份，每五人中就有一人肥胖。而相應的低肥胖區域分別是湖南、江西、廣東、廣西、青海、寧夏，平均十個人當中有一人肥胖。

總體來說，大陸的北方地區的肥胖率普遍高於南方，這似乎與不少人的印象相符，北方人多高大壯碩，南方人多瘦小。導致這種現象的原因，包括遺傳、飲食、身體活動水準、生活習慣以及社會環境等。

從氣候環境與身體活動因素來看，大陸的北方地區氣候較為寒冷。為了抵禦寒冷，人體本能的脂肪儲存需求增加。另外，北方漫漫冬季、氣溫低，大風天氣多，減少了戶外活動的時間，讓人們更傾向於待在室內，像是在東北就有「貓冬」的文化。

如此一來，寒冷地區的民眾，在不知不覺中就減少了每天的活動量，若飲食再不加以控制，體重就更容易上漲。反觀大陸南方地區溫暖濕潤，適宜運動的時間長。而炎熱的夏季，人們即便是一動不動也可以大汗淋漓，身體能耗相對較高一些，不易堆積脂肪。

氣候的差異也會影響到人們的膳食模式。為了應對寒冷的冬季，北方的居民膳食中饅頭、麵條、餃子等高碳水化合物，以及紅燒肉、燉菜、油炸食品等高脂肪含量食物佔比相對較高。這些食物飽腹感強，能幫助人們禦寒，但同時也提供更多的能量，能量一超標就容易導致肥胖。

而南方地區往往以稻米為主食，同樣大小一碗米飯，相比一碗面熱量更低。此外，漫長的夏季讓人們追求飲食的清淡，葷素平衡，這對控制體重來說無疑又是一種幫助。

從地理地貌來看，大陸北方大部分地區以高原、平原等平緩開闊的地形為主。在南方則多丘陵、山地等複雜地形。在多山的地方，人們每天頻繁上下台階、上下爬坡，就連通勤也變成了「有氧運動」。如此日積月累，無形之中降低了肥胖的發生。

