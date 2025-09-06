　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江祖平揭性侵真相！　范雲回應了：三立應負雇主責任

▲演員江祖平控訴性暴力事件。（圖／翻攝IG／ping0130，下同）

記者董美琪／綜合報導

演員江祖平近日公開指控遭侵犯事件，並點名加害者。江祖平於8月中旬透過社群平台表示，一名女性演員曾遭電視台工作人員性侵與偷拍，同時指出還有其他受害者。被指控者隨後表示曾與江祖平交往，最後，江祖平間接確認自己即為受害者。此事引起社會廣泛討論，不少網友希望民進黨立委范雲回應，對此長期關注性平議題的范雲，晚間在臉書發聲。

范雲在臉書發文表示：「支持江祖平勇敢揭露遭遇的不法行為。無論是否交往，未經同意的性行為都是性侵；未經同意拍攝或散布性私密影像，也屬性暴力。數位性暴力對受害者的心理與身體傷害，同樣嚴重。」

范雲指出，「根據江祖平發聲的內容，三立資深副總兒子龔益霆涉及性侵、親密關係暴力、未經同意拍攝性影像，可能觸及刑法、家暴法。三立電視台也應負起性工法中的雇主責任。」

「我曾參與推動通過性私密影像防治相關法案，刑法明文規定，以強暴、脅迫、恐嚇或其他違反意願的方式，拍攝或散布性影像者，最高可處五年有期徒刑，並科罰金五十萬元以下。」范雲表示，自2023年MeToo運動後，修法也強化了雇主責任，工作場合發生性騷擾，雇主在知情後必須調查並提供協助，無論加害者或受害者是誰。

▲▼江祖平。（圖／翻攝IG／ping0130）

范雲最後說，受害者願意站出來面對公眾，除了勇氣，也令人心疼。如果有需要，她願意與婦女團體合作，提供協助。強調性暴力零容忍，不論對象身份如何，都應受到同等對待。

三立稍早已發聲明強調，對於「性騷擾零容忍」，絕對與被害者站在一起。今日已委請賴芳玉律師擔任公司調查性平事件的外部公正人士，秉公調查。同時也會提供專門信箱，讓受害者可以直接聯繫，全力支持受害者對抗不法。

三立表示，後續訴訟費用皆由三立負責，並安排心理諮商師協助同仁平復身心健康。總經理高明慧重申，只要是三立同仁受性平爭議所害，公司會確保同仁權益獲得更專業、完整的保障，對不法之事絕不寬貸，以建立性別友善的職場環境。

三立表示，無論基層員工或是管理階層，皆ㄧ視同仁、同一標準，絕無所謂「高層」就被容許犯罪。台灣是法治國家，任何人都應該守法，提升影視產業良善的工作環境，更是三立一直以來的目標。三立已全力配合檢警調查，盼儘速讓事實得以釐清，還給受害者公道。

支持藝人江祖平為自己所受到的侵害勇敢發聲。 無論交往與否，未經同意、強迫發生性行為，就是性侵。不只如此，未經同意拍攝、散布性私密影像，也是性暴力的一環。 數位性暴力的傷害，不亞於性暴力被害人身體、心裡所受的傷。 根據江祖平發聲的內容，...

范雲 FAN, Yun 發佈於 2025年9月6日 星期六
09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

