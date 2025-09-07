外貌「不如其他同事」會比較吃虧？過來人吐實話：才是老闆看中的

▲外貌是否會影響人際關係？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

外貌是否會影響人際關係呢？近日有網友發文表示，他們公司的女同事都很會打扮，所以當她站在旁邊，好像缺點就會被放大，因此她就想知道，如果外貌不如其他人，在職場上是不是會比較吃虧呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名女網友在Dcard上，以「大家覺得外貌會影響職場待遇嗎」為標題發文，提到他們公司的女同事都很會打扮，不只妝容好看，氣色也都很好，因此當她站在旁邊，缺陷好像就會被放大。不過她也有說，自己前幾年和同事合照，好像都沒有像這次一樣這麼不上相，也不知是不是因為年紀到了，就開始顯老？

與此同時，原PO也好奇，如果外貌不如其他人，在職場上是不是會比較吃虧呢？外貌會不會影響到人際關係？還是單純是她想太多了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「基本待遇不會有差別（指工資、公司福利），但特殊待遇會（人對人之間的耐心等）」、「我顏狗，長得好看的男生跟女生我耐心會比較好，前提是正常人」、「會，漂亮的女生如果在女人多的地方會很辛苦」、「科技業非常明顯。外貌普通就是要比別人更努力，努力賺錢、努力理財充實自己底氣」、「當然會啊，長得好看人生會順遂很多」。

也有網友表示，「上班就已經夠累了還要容貌焦慮」、「想太多了吧？只要外表打理得乾淨整齊，給人感覺是舒服順眼的就OK了」、「外貌是第一印象。但是你在公司有段時間了吧？老闆加薪和升職並不是靠外貌，而是配合度並且有遠見能承擔業務的人，才是老闆看中的」。