　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外貌「不如其他同事」會比較吃虧？過來人吐實話：才是老闆看中的

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲外貌是否會影響人際關係？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

外貌是否會影響人際關係呢？近日有網友發文表示，他們公司的女同事都很會打扮，所以當她站在旁邊，好像缺點就會被放大，因此她就想知道，如果外貌不如其他人，在職場上是不是會比較吃虧呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名女網友在Dcard上，以「大家覺得外貌會影響職場待遇嗎」為標題發文，提到他們公司的女同事都很會打扮，不只妝容好看，氣色也都很好，因此當她站在旁邊，缺陷好像就會被放大。不過她也有說，自己前幾年和同事合照，好像都沒有像這次一樣這麼不上相，也不知是不是因為年紀到了，就開始顯老？

[廣告]請繼續往下閱讀...

與此同時，原PO也好奇，如果外貌不如其他人，在職場上是不是會比較吃虧呢？外貌會不會影響到人際關係？還是單純是她想太多了？

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「基本待遇不會有差別（指工資、公司福利），但特殊待遇會（人對人之間的耐心等）」、「我顏狗，長得好看的男生跟女生我耐心會比較好，前提是正常人」、「會，漂亮的女生如果在女人多的地方會很辛苦」、「科技業非常明顯。外貌普通就是要比別人更努力，努力賺錢、努力理財充實自己底氣」、「當然會啊，長得好看人生會順遂很多」。

也有網友表示，「上班就已經夠累了還要容貌焦慮」、「想太多了吧？只要外表打理得乾淨整齊，給人感覺是舒服順眼的就OK了」、「外貌是第一印象。但是你在公司有段時間了吧？老闆加薪和升職並不是靠外貌，而是配合度並且有遠見能承擔業務的人，才是老闆看中的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／暴雨轟炸大台中！馬路成黃河、餐廳秒變「流水席」
金鐘國結婚後「首次發文」　粉絲笑哭
林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜
李妍瑾發聲力挺江祖平！
暗諷柯建銘？　綠委：石破茂被黨內連署逼宮後決定請辭
傳奇謝幕！林智勝告別戰轟305轟　龍隊11比1大勝
新北死亡意外！男摔落不治
網美虐打寵物狗狗　全場怒炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4生肖超強運！入秋後「事業、財運雙收」　單身者有機會脫單

狗狗沒尿尿盤！1.3萬網美限動PO「拖鞋狠打」片段　全場怒炸鍋

快訊／台中紅色警戒！19縣市豪大雨特報　下到深夜

外貌「不如其他同事」會比較吃虧？過來人吐實話：才是老闆看中的

恐罰100萬！館長違反選罷法　「檢舉人曝光」：搞到你做不下去

台灣女友參加朋友婚禮　問他「1句話」日男驚呆！全點頭笑了

明天午後全台防大雨　未來一周還有熱帶擾動發展機率

已經8個月沒上班！他「靠股息過活」喊爽　網見1關鍵：羨慕

快訊／雨勢升級！19縣市豪大雨特報　台中山區暴雨轟1小時

法官故意釣魚柯文哲？他曝「7000萬交保原因」：能兩邊都處理

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

4生肖超強運！入秋後「事業、財運雙收」　單身者有機會脫單

狗狗沒尿尿盤！1.3萬網美限動PO「拖鞋狠打」片段　全場怒炸鍋

快訊／台中紅色警戒！19縣市豪大雨特報　下到深夜

外貌「不如其他同事」會比較吃虧？過來人吐實話：才是老闆看中的

恐罰100萬！館長違反選罷法　「檢舉人曝光」：搞到你做不下去

台灣女友參加朋友婚禮　問他「1句話」日男驚呆！全點頭笑了

明天午後全台防大雨　未來一周還有熱帶擾動發展機率

已經8個月沒上班！他「靠股息過活」喊爽　網見1關鍵：羨慕

快訊／雨勢升級！19縣市豪大雨特報　台中山區暴雨轟1小時

法官故意釣魚柯文哲？他曝「7000萬交保原因」：能兩邊都處理

快訊／台中大豪雨路樹倒塌！釀1騎士受傷1轎車被壓

挪威主權財富基金「砸165億」入主曼哈頓辦公樓　掌握95％持股

快訊／暴雨轟炸大台中！北屯馬路成黃河、必比登餐廳秒變「流水席」

黃暐傑初登場！　葉君璋：球威不錯 看怎樣讓自己更進入狀況

台南麻豆消防廳舍新打卡點！　義消、婦宣合力捐宣導品助防災

俞克維祖孫三代奉獻海事教育　奮鬥19年爭取到「御風輪」實習船

劉基鴻見證大師兄開轟落淚：太感動了　雙響接班？「我持續努力」

曾敬驊汽車旅館拍戲　驚見「剛演完愛情動作片」光頭裸男

林智勝傳奇謝幕　葉君璋：全壘打不可思議、最後一球成唯一可惜

台南首例！市警局交通助理員「勤務表現不佳」遭解僱

【這場舞獻給爸爸】大師兄林智勝引退賽 女兒林禹融C位熱舞帥翻全場！

生活熱門新聞

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

今「白露」沖2生肖　6禁忌一次看

名校資優生全裸在客廳尿尿　竟是手機成癮釀衝突

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

北市46年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

開箱新總部！竹北吊車大王「啟德白宮」超華麗

快訊／19縣市大雨特報！下到深夜

江祖平遭質疑「為何當下不報案」！她解析背後困境

更多熱門

相關新聞

他「靠股息過活」喊爽　網見1關鍵：羨慕

他「靠股息過活」喊爽　網見1關鍵：羨慕

有些人物欲比較低，每個月除了基本的生活開銷，就不會再花什麼錢。近日有網友發文表示，他因為之前就把錢都存進股市，所以每個月都可以靠領股息生活，加上他每天都是運動、吃飯、看劇、睡覺，所以從1月到現在都沒有上班，心情實在很爽快。貼文曝光後，引起網友討論。

可申請租補「須外加租金10%」　他開批可笑

可申請租補「須外加租金10%」　他開批可笑

以為AA制是公平！妹子因男友「1句話」心碎分手

以為AA制是公平！妹子因男友「1句話」心碎分手

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」

為何很少藝人聲援江祖平？　網曝1關鍵

為何很少藝人聲援江祖平？　網曝1關鍵

關鍵字：

外貌同事Dcard

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面