已經8個月沒上班！他「靠股息過活」喊爽　網見1關鍵：羨慕

▲原PO從1月到現在都沒有上班。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人物欲比較低，每個月除了基本的生活開銷，就不會再花什麼錢。近日有網友發文表示，他因為之前就把錢都存進股市，所以每個月都可以靠領股息生活，加上他每天都是運動、吃飯、看劇、睡覺，所以從1月到現在都沒有上班，心情實在很爽快。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「從今年1月到現在都沒上班真的很爽」為標題發文，提到他因為之前就把錢都存進股市，所以每個月都可以領到7000元至1萬2000元的股息，另外，他股票的獲利則落在6000元至1萬5000元左右。

原PO透露，他目前住在家裡，所以不用付房租，他每天就是運動、吃飯、看劇、睡覺，覺得不用在公司被追殺，心情真的很爽快。他還補充道，他每個月吃飯的費用落在6000元至8000元，如果出去消費，也控制在5000元以下，他這樣是不是算很幸福？

貼文曝光後，有不少網友都表示，「其實很多人會需要上班就是為了滿足物欲，羨慕沒欲望的人」、「超爽的，我也是，低欲望躺平，不上班比買任何物質都還爽」、「我不上班的時候物欲也很低，沒有什麼想買的，每天都很舒服，上班之後就會覺得要好好犒勞辛苦的自己，然後一直花錢」。也有網友回應，「我自己沒上班會覺得無聊，但上太多天又覺得煩，兼職又怕之後被取代，矛盾的我」、「沒錯，除非你的工作很高薪，不然其實沒工作的必要」。