基隆召開災防訪評暨四方會議　跨域協力強化城市防災韌性

▲基隆市召開災防訪評說明會暨四方工作會議，跨單位協力城市防災韌性。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市於3日召開「114年度災害防救業務聯合訪評說明會」暨「114年強韌臺灣計畫第2次四方工作會議」，由基隆市災防辦副主任、消防局長游家懿主持，國立臺灣海洋大學特聘教授兼副校長顧承宇及後備指揮部代表共同與會。

會議邀請市府各局處、區公所、海巡署第二岸巡隊，以及強韌臺灣計畫協力機構國立臺灣海洋大學等約40人參與，針對年度防災重點工作進行檢視，並為即將到來的中央災害防救業務訪評做好充分準備。

會中由臺灣海洋大學劉芷妤教授報告計畫執行的五大面向階段性成果，內容包括推動高齡者防災課程、繪製各行政區海嘯疏散地圖、企業防災推廣等多項工作，進一步強化市民的防災知識與能力。

環保局科長陳清松於會中簡報危險化學物質管理措施，整合消防、警察、產業發展及教育等單位，強化危險化學物質的跨域管理、稽查與應變機制。消防局則針對本市沿海地區的海嘯風險，推廣設置沿海告示牌並加強海嘯圖示標誌，以提升居民的海嘯防災意識。

行政院規劃的「114年度災害防救業務訪評」將於10月中旬在新竹市中華大學舉辦，受評縣市包括新北市、臺北市、桃園市、基隆市、連江縣及新竹市。基隆市將依期程完成防災工作自評表、年度工作簡報及現場海報佈設等準備工作，以確保訪評順利完成。

此外，在持續推動防災士方面，會議強調建立與推廣各區防災士編組名單，鼓勵區公所與地區防災士保持長期聯繫，建立互信關係，並為「防災協作中心」做好準備，以便在大規模災害發生時，能接納地區防災士及防災志工協助災後復原工作，強化社區層級的防災應變能量。

消防局長游家懿表示，本次會議不僅為災害防救訪評做好準備，也透過跨局處與協力機構的共同研討，持續強化城市的防災韌性，確保市民在面對颱風、地震等多重挑戰時，都能具備自助互助的能力。